38歲前科男要不到百元買酒錢 推70歲母墜樓亡

新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，經檢警追查，黃姓兒子坦承推落母親害命。（記者王長鼎／翻攝）

記者王長鼎／新北30日電

新北市板橋區上月發生70歲周姓婦人墜樓亡意外，同住的黃姓兒子聲稱是母親尋短，檢察官 相驗調查後，黃男交代不清事發經過，檢方抽絲剝繭，發現黃男竟是要不到100元買酒喝，與母爭執拉扯後狠推老母下樓身亡，檢察官依殺害直系血親尊親屬罪向院聲請羈押獲准。

據了解，黃男（38歲）從年輕就不學好，有多項前科，2007年曾在新北土城區廣明街持鐵鎚敲銀樓防盜玻璃，因敲不破落荒而逃，被見義勇為的路人壓制報警逮捕。

黃男出獄後，因工作不穩定，近年來找不到工作在家啃老，又染上酗酒的惡習，每天都要跟母親要一百元吃飯及喝酒，每次要錢時，母親被都會碎念一 頓，二人常發生爭吵。

3月22日，黃男又開口跟母親要錢，兩人又發生口角，互相推擠拉扯時，黃男竟狠心將母親從公寓四樓陽台推下，導致母親摔成重傷，經送醫搶救不治。

黃男在案發後，竟對到場處理的員警謊稱，母親有自殺傾向，當天跨坐陽台欄杆欲跳樓，他上前勸阻，因母親雙手抓著陽台欄杆，身體已在陽台外，有腰傷無法施力將人拉回，才發生不幸墜樓意外。

警方勘查公寓陽台上的欄杆及牆面，未發現周婦攀爬的痕跡，加上周婦墜落時，未碰撞到陽台外三樓的遮雨棚，且周婦並無留下任何遺書，種種跡象都讓專案小組懷疑是他殺。

3月23日，檢察官前往板橋殯儀館相驗時，發現黃男對現場目擊情況及細節交待不清，經嚴詞追問，黃男才坦承因為要不到一百元買酒喝，伸手到母親衣服口袋拿錢，兩人發生拉扯推擠，一怒之下憤而將母從四樓陽台推下，檢察官下令當場逮捕，依殺人罪聲押獲准。