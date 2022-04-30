綠議員運毒獲利3.7億 遭求無期刑 雲林黨部將除名　　

民進黨雲林縣議員顏旭懋，被控用漁船走私八百公斤安毒來台，屏東地檢署昨天起訴顏，求處無期徒刑。（取材自臉書）

記者魏斌、蔡維斌／台北30日電

民進黨 雲林縣議員顏旭懋被控籌組販毒集團，利用漁船走私800公斤安毒來台，約有596公斤已流入市面，檢方估算他因販毒獲取3億7500萬不法利益，屏東地檢署昨依運輸二級毒品 罪起訴顏旭懋，以他犯後態度極為惡劣，向法院求處無期徒刑，併科1500萬元罰金。

顏遭羈押禁見期間仍有企圖串證事實，檢察官更罕見建議法官延押至他判決確定執行為止，屏東地方法院昨裁准收押禁見。

蔡政府上台後多次宣誓對毒品零容忍，但民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑去年因毒品案遭起訴，重創民進黨形象，如今又爆發黨籍議員顏旭懋運毒事件。民進黨雲林縣黨部表示，顏參加黨內初選時未被起訴，第一階段初審符合資格，但黨內對毒品零容忍，更不容黨員涉及相關違法行為，將依照程序，以最快速度給予最嚴厲除名處分，另建請中央廉政委員會從重處分。

檢方調查起訴指出，顏旭懋是販毒集團金主，2011年2月至4月，多次與販毒集團商議運輸毒品事宜，顏先後提供上千萬元資金，找到一艘未滿一百噸的漁船，作為境外接駁運輸毒品入境的工具，並在東沙島東南方90浬處海域，接駁總重800公斤的安非他命進港。

這批毒品5月10日進港後，集團成員與顏旭懋在一家汽車 旅館商討毒品出貨事宜，11日起分批以16、11袋麻布袋裝運離漁港，過程中集團成員因安檢所人員盤查逃逸，還掉落一整麻布袋毒品，部分闖關成功分送彰化、新竹，流入市面的甲基安非他命毒品數量約為500公斤，每公斤至少75萬元，估算犯罪所得約為3億7500萬元。

檢方指出，以流入市面的安毒量，可供149萬人次施用，對社會危害巨大，顏旭懋身為民意代表，卻貪圖一己之私，明知甲基安非他命具有高成癮性，仍貪圖毒品高獲利性，參與運毒集團以牟利。

起訴指出，顏旭懋在遭查獲前交付前金高達1700萬元，到案後矢口否認犯行，羈押禁見期間仍欲透過傳話方式，與其他共同被告勾串證詞以脫免罪責，犯後態度惡劣不知悔改，建請法院量處無期徒刑。