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公廣人事紛擾 鄭自隆接華視董座

台灣新聞組╱台北29日電
華視臨時董事會通過由董事鄭自隆出任代理董事長。(記者林政忠／攝影)
華視臨時董事會通過由董事鄭自隆出任代理董事長。(記者林政忠／攝影)

公廣高層人事紛擾不斷，公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳請辭後，華視臨時董事會昨通過新任代理董事長鄭自隆，鄭近期擬選任華視總經理。不過，四位公視董事昨指出，公視持有華視八成五股權，在華視董座經公視董事會認可前，不應選任華視總經理。

陳郁秀、陳雅琳請辭後，各方角力浮上檯面。公視董事陳順孝、馮小非、羅慧雯、邱家宜昨天聯合發公開信表示，華視董事席次半數以上為公視所派任的法人代表，若新任董事長未經公視董事會通過就提名總經理人選，實為不妥；呼籲盡速召開公視臨時董事會，目前選出的華視董事長應經過公視董事會認可，在此之前，不應進行總經理選任。

據了解，民進黨將公廣集團問題導向董監事提名延宕近千日，在層峰指示下，黨政高層連日穿梭已達成藍綠共識。國民黨團提名的公廣董監事審查委員表示，過去審查幾乎是「以不過為原則」，而且明明董監事名單是請各政黨推薦，但刷掉理由通常都是「政黨色彩太濃厚性不足」，導致最後只有少數人通過。

另外，公視日前才爆出片庫遭維護廠商刪除烏龍，在高層指示下，由於中央社承製之國際影音平台至6月9日到期，公視將承接每年10億元預算的國際影音平台計畫，公視企畫案已函送文化部，定於5月初實質審查。國民黨立委李德維質疑，國際影音平台本來要讓國際看見台灣，如今又變成蔡政府大內宣，跟文化部一開始提報計畫背道而馳，國民黨反對由公視承接，「胡搞瞎搞」。

文化部昨表示，國際影音平台長遠穩定發展是文化部的政策目標，文化部尊重公視董事會通過承接國際影音平台的決議，但後續仍應進行相關程序及審查。

提名 國民黨 預算

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