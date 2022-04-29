朝野轟NCC 綠委：華視丟台灣的臉

華視出包，國民黨立委嗆聲NCC主委陳耀祥（右）下台負責。（中央社）

華視新聞接連出包，藍綠立委昨齊轟國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥。民進黨 立委劉世芳說，華視跑馬燈的不實訊息，監委已申請調查，NCC只打算罰款打發？中國大陸、日本、西方媒體都報導華視出包，「非常丟台灣的臉」，華視懲處何時出爐？陳耀祥表示，廣電法將採一案一罰，個案違規情形最快三至六個月出爐。

本報系聯合報報導，對於華視跑馬燈誤植「新北市遭中共 導彈擊中」、「台北港艦艇爆炸，船舶毀損」等訊息，國安局長陳明通昨說，「這是犯了不可原諒的錯誤」。國民黨 立委陳以信說，此事引起國安震盪，兩岸情勢敏感又涉及戰爭，國安局應深入了解原委。

陳耀祥昨到立法院交通委員會報告並備詢，會前即遭到國民黨立委包圍，高聲要求陳耀祥下台，主張華視應比照中天撤照；現場民進黨立委則加入護航，場面一度陷入混亂。

國民黨立委鄭麗文說，NCC一意孤行護航華視，卻發生丟人現眼的低級錯誤，難道不需負起政治責任？陳耀祥說，廣電新聞媒體的專業、獨立、自主，為NCC監理的重點，若有任何影響廣電新聞媒體專業自主的情事，NCC將本於權責調查，秉公依法處理；NCC依法獨立行使職權，不受政治力干預。

國民黨立委洪孟楷說，NCC委員對於華視懲處的會議還沒開，但陳耀祥已經下了指導棋，先前公開答詢說不需撤照處分，未來開會所有NCC委員都只得乖乖聽主委的意見嗎？

台北中國時報報導，鄭麗文當面質問陳耀祥，「怎麼還有臉坐在這？」陳耀祥竟拉高聲量回應，「當然有啊！」鄭麗文再問：「你是東廠嗎？」陳耀祥回答，「我們不是東廠，不要汙衊獨立機關。」

據報導，在野黨立委紛質疑陳耀祥當初為何力推華視到52頻道？民眾黨立委高虹安指出，華視治理成效、內控機制都有問題，且長年虧損，財務不健全，當時NCC若只是急著讓華視入主52頻道，顯示NCC的會議是有所缺失。

國民黨立委魯明哲也指出，華視新聞收視率不佳，自去年4月19日開播至今，收視率沒有起色。公共電視在今年第一季進行各家電視台收視率調查，華視新聞在全台排名32名，慘不忍睹。

陳耀祥回應，NCC多數委員認為要讓公廣集團有機會露出，況且，公廣集團以服務公共資訊為目的，與商業電視台以營利為目的不同。華視有提出營運計畫，也承諾改善，「我也看到華視在人力跟內容上有提升」。