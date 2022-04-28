台補教名師劉毅挨告 女特助抓員工貪汙 打官司討獎金

劉毅英文。(本報資料照片)

台灣英語補教名師劉毅（本名劉曉山）被李姓女特別助理指控未依約給付查緝補習班貪汙員工應有的獎金，提告求償60萬元(台幣，下同)，台北地方法院判李女敗訴，可上訴。

李女主張，她2010年10月1日到劉毅英文教育 機構擔任劉的特助，每月薪資8到10萬元，直到2018年離職；但劉毅稱機構有員工貪汙，害公司每月虧損至少300萬元。

她指出，劉毅2019年10月委請她擔任名譽特助，幫忙查緝內部員工貪汙情形、核對帳務，期間沒有支薪，但約定只要她有查獲不法，不論金額多寡，劉毅都會給付她100萬元獎金，而她完成任務後，劉毅以作帳方便為由，約好分十期給付獎金，按月給付10萬元。

她說，劉毅只付了40萬元，自2020年5月開始拒絕付錢，她催討對方也置之不理，提告請求劉毅給付60萬元獎金。

劉毅反駁，雖然李女擔任名譽特助沒有薪資報酬，但兩人一起經營養生館，是由他出資讓李女經營，且他聽信李女聲稱查到員工貪汙，認為應該公開表揚獎勵，才贈與獎金並記功2次。

劉毅認為，獎金是基於贈與，而非委任關係，未給付的60萬元，他已經表達撤銷之意，當然不必再支付。

法院指出，根據李女提出的臉書 貼文、翻拍支票 的畫面、部門間備忘錄、帳戶明細等資料，只能得知劉毅因李女查獲機構員工集體貪汙，而發放獎金，難以認定是替劉毅處理事務的報酬。

再者，根據證人說法也不足證明李女有受劉毅委任處理事務，而約定給付100萬元一事，況且獎金金額大，又李女說不論查獲貪汙金額大小，劉毅都會給付100萬元，與常情不符，且李女也未舉證查獲員工貪汙的情節和金額。

判決指出，另外參酌部門的備忘錄、相關大型支票道具等，足以認定獎金是贈與性質，而非委任的報酬，而劉毅在法院審理時，已就尚未贈與的60萬元表示撤銷，劉毅自然不用再給付，判李女敗訴。