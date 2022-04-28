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疫情爆發壓力大 調查：七成民眾無法專心工作

記者許政榆／台北報導
隨著新冠疫情確診人數暴增，確診者、居家隔離者紛紛增加，民眾心理壓力也增加，根據美國調查報告，發現有7成的員工憂心被感染，進而影響情緒，也增加罹患憂鬱風險。 示意圖／ingimage
隨著新冠疫情確診人數暴增，確診者、居家隔離者紛紛增加，民眾心理壓力也增加，根據美國調查報告，發現有7成的員工憂心被感染，進而影響情緒，也增加罹患憂鬱風險。 示意圖／ingimage

台灣28日新增1萬1353例本土個案，創首次單日破萬例紀錄，確診人數暴增，確診者、居家隔離者紛紛增加，民眾心理壓力也增加，根據美國調查報告，發現有7成的員工憂心被感染，進而影響情緒，也增加罹患憂鬱風險。

根據美國心理健康協會（MHA）2021年以17家企業、11300名員工為對象進行調查的報告：78％的員工認為職場壓力會影響自己的心理健康；因為擔心被感染、影響了其情緒，也增加罹患憂鬱和焦慮的風險。

該調查也指出，每10個員工就有7個難以在工作集中精神，且只有不到一半的員工知道可以尋求哪些心理健康資源的服務。對上班族而言，疫情不僅影響日常生活，也成為影響工作狀態的壓力之一。

董氏基金會去年在疫情三級警戒期間調查，民眾面對疫情變化與局勢，有41％的受訪者感到「悲觀」；情緒狀態以「擔心」佔最多。

而根據歷年以企業紓壓日課程參與者回饋資料，上班族最常以「看電視／電影」、「聽音樂／唱歌」及「運動」紓壓。但國內先前因應防疫「群聚」活動被禁止或避免進行，上班族長時間久坐、運動量減少，若沒有適時紓壓，壓力會持續累積，也更容易產生身心症狀。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，根據澳洲昆士蘭大學2021年發布的調查數據，在疫情影響之下，全球憂鬱症及焦慮症患者的比例大幅增加。充滿壓力、焦慮的防疫生活中，上班族及企業雇主需更重視職場心理健康促進，讓員工釋放壓力，才能提升工作動力及效率。

葉雅馨建議，上班族可以先從本身著手，改善負面情緒與促進心理健康，包括使用董氏基金會「憂鬱檢測APP」，了解並記錄每天的情緒，從中觀察自己整體情緒狀態，若發現情緒持續低落就能及時求助。主動與長輩、親友電話或視訊，同理對方或話家常的陪伴，也是一種紓壓。

葉雅馨說，也可以培養多元興趣，像烘焙、繪畫、簡易手工藝等，以及運動、伸展肢體，或靜下心來整理居住環境或辦公桌，透過「斷捨離」的過程與自己對話，從中釋放壓力。

董氏基金會推出的「企業紓壓日」主題紓壓體驗課程，提供轉念紓壓、運動紓壓及近年來相當受歡迎的手作紓壓，因應疫情，企業除了注意居家上班同仁的工作載量、家中有無孩子照顧、情緒狀態等，亦可選擇辦理線上課程，這是在疫情期間持續幫助員工維持心理健康的最佳方案。

2022的「企業紓壓課程」主題包含旅遊紓壓、夜夜好眠、斷捨離、整聊的魔法、聽出心旋律、禪繞畫、療癒乾燥花、流動畫、辦公室健身操、拳擊有氧、彈力伸展操、護眼減壓、醒腦健髮及腰背放鬆術等，課程詳情請見華文心理健康網專區（https://reurl.cc/WEKVQe）。

心理健康 疫情 防疫

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