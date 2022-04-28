「笨得像豬一樣」台兒少精神不當對待前6名都言語暴力

愛心企業響應支持家扶基金會推動的4月28日兒童保護日。圖/家扶基金會提供

兒少遭「精神不當對待」人數近3年不斷攀升，推動「428兒童保護日」的台灣家扶基金28日公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查，結果顯示10大兒少遭精神不當對待的情境中，前6名都與「言語暴力」相關，常見的言語暴力語句如「怎麼會笨得像豬一樣！」、「你再哭！我叫警察 來抓走」、「早知道就不要生下你」、「書讀到哪裡去，真沒路用」等，家扶說，精神不當對待無外顯傷勢、且難被立即發現或舉證，不適當或隨口一句話，容易被合理化或忽略了兒少潛在危險，包裹著令人擔憂的暴力黑數。

與家扶基金會合作多年的臨床心理師 陳品皓指出，言語暴力往往會讓孩子或當事人帶來相當大又複雜的情緒影響，實務上，受限於孩子的語言表達能力，許多治療師會採用表達性藝術治療，這些治療形式不用語言作為唯一媒介，而是在各式各樣的媒材當中慢慢整合自身經驗，或得到療癒，也因為孩子的人格還在發展階段，復原時間的評估非常保守，通常都是以季或年為單位，爾後還要再視復原狀況與支持系統做後續介入。

家扶推動4月28日「兒童保護日」邁入第10年，與格帝集團更是第3年合作，今年以「告別隱形傷痕，擁抱自我美好」為主題，呼籲正視精神不當對待與言語暴力議題，並規劃「隱形傷痕藝術展示秀」，邀請藝人許瑋甯、賴雅妍、鄭元暢等創作，期盼透過藝術創作的力量，傳遞關懷能量，撫平兒少受虐傷口。

GRANDI格帝集團也發起#NoMoreSorry「428杜絕言語暴力」自拍濾鏡串聯社群 挑戰，民眾只要透過社群軟體搜尋「428杜絕言語暴力」自拍濾鏡，就能在手機上看到常見言語暴力語句，感同身受遭精神不當對待的情境，藉此提高大眾對此議題的重視。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳表示，精神不當對待與言語暴力，會不經意出現生活周遭，甚至自己一不小心就可能成為潛在加害者，造成看不見的傷害並不代表不存在，還需要花更多的時間才能復原，「428兒童保護日」家扶在全台串聯超過20場活動，呼籲大家好好說愛，以正向語言來鼓勵孩子，或透過親職教育學習更好的方式。