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殺少女誣陷 雙桶屍案主嫌判死

記者曾健祐／台中28日電
徐德益被控四年內連殺二人，並裝桶棄屍，台中地院27日判他死刑。（本報資料照片）
徐德益被控四年內連殺二人，並裝桶棄屍，台中地院27日判他死刑。（本報資料照片）

男子徐德益私吞380萬元（台幣，下同，約13萬美元）土地交易款，誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又因擅賣客戶土地獲利千萬元挨告詐欺，教唆七名同夥押走黃姓證人射殺，遺體倒入鹽巴、水泥裝桶；台中地方法院27日依兩個殺人罪判徐死刑、褫奪公權終身，依職權上訴。

法院批35歲的徐德益手段殘酷，顯屬「公民與政治權利國際公約」所稱情節最嚴重犯行且極端惡劣，有永久與世隔絕必要，依兩個殺人罪均判死刑。

同夥王閔正配合徐造成兩人死亡、林宥廷聽命徐拿槍射殺黃頭部，兩人判無期徒刑；張集喬、童睿明、宋文達及趙子真，提供場地拘禁、注射毒針及協助棄屍，各判12年8月至19年6月不等。

檢警調查，徐德益2016年和王閔正一起做土地買賣，王上網認識蔡姓少女，徐後來和陳姓女友、王受託辦理土地繼承登記，將出售土地的380萬元花光，共謀殺害蔡姓少女，誣陷她捲款潛逃。

徐德益2018年放款認識林宥廷、張集喬，張得知黃姓男子的何姓友人要辦土地貸款，介紹給徐承接，何交付文件後，徐等直接把土地賣掉得利2690萬元。

何提告詐欺，徐怕黃證詞對他不利，2019年6月5日找同夥押走黃，往黃脖子注射海洛因毒針，再由林開槍射殺，遺體套袋倒入鹽巴、水泥粉，裝進塑膠桶封存後掩埋山區。

詐欺 貸款

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