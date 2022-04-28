恐嚇球星陪泡溫泉 前UBA經紀人再被訴

劉維霖透過雲端與網友分享HBL球星不雅影像，又持不雅影像威脅兩球星陪泡溫泉、拍裸片，被新北地檢署依兒少法、恐嚇、詐欺取財等罪起訴（本報資料照片）

曾任大專籃球聯賽(UBA)經紀人劉維霖涉偷拍10名球星不雅影片並恐嚇，今年1月6日被台北地檢署依恐嚇取財、妨害秘密等罪起訴；同日新北地檢署再查出劉另涉嫌偷拍、恐嚇其他球星進行搜索，複訊後聲押禁見獲准。新北檢27日偵結，認為劉偷拍、恐嚇兩名球星，並散布至少24名少年不雅影片，依兒童及少年福利 法、恐嚇、詐欺取財等罪起訴。

台灣職籃聯盟P.League+ 台新夢想家、知名球星譚傑龍等人遭設局曝光不雅影片恐嚇，警方獲報後2020年底逮捕涉案的32歲余男及39歲劉維霖2人。

北檢查出劉維霖先在色情論壇假冒女生誘惑球星取得裸露、自慰等不雅畫面，求檔，再拿這些影片威脅被害人付款，或交出束褲、襪子等貼身衣物，轉賣給特殊癖好者。

劉男涉嫌在去年4月至12月間，以多名未成年HBL球星不雅影像透過雲端 硬碟與網友交換、分享，還將資料夾取名為「台灣籃球N號房」，受害者多達24人。

劉維霖接著又在同年5月14日，持一名未成年球星A男不雅影像在社群 軟體上要求他出面見面，在見面時口頭要求A男陪他泡溫泉、拍裸照，否則就將不雅影像傳給A男教練，但A男遲未正面回應，使劉未得逞。

劉男又在同年5月創造假正妹社群軟體帳號，吸引另名球星B男傳送不雅影片，再以假正妹身分向B男要脅，要求B男提供穿過的束褲，更要求B男提供學生證證號讓他以便宜價格購買IPad，所幸B男友人勸阻，未讓劉維霖得逞。