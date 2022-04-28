高溫+居家者增 連日供電橙燈

連兩天夜間尖峰出現供電「橙色警戒」，26日晚備轉容量一度只剩2%，引發社會擔憂5月供電情況。（記者林澔一／攝影）

近日高溫 、疫情 居家人數擴大，讓4月用電飆破新高，加上台中火力發電廠七號機破管維修，連兩天夜間尖峰「橙色警戒」。26日備轉容量一度只剩2%，27日供電也一樣緊張，傍晚近6時維持「供電警戒」的橙燈，晚間備轉容量一度低於4%，「救援投手」剩不到130萬瓩。

才4月就已供電警戒，外界關注5月供電，經濟部長王美花說，有了去年三級警戒低壓用電量大增經驗，今年大修機組歲修回歸期程，皆從5月下旬提前到5月中旬，也有需量反應、請大戶挪移產線排程等配套，且今年水情好，水力機組「救援能力大」，直說「夏季供電辛苦、但沒問題」。

台電26日備轉容量率一度剩2%，備轉容量僅70萬瓩，依台電標準是低於90萬瓩的「限電警戒」紅燈。但台電說，因大觀2廠一號機及天輪五號機組已完成歲檢修，有緊急調度兩水力機組救援，備轉容量逾百萬瓩，燈號為橙燈。

台電說，26日尖峰負載3590.8萬瓩，較去年4月尖峰負載的3277萬瓩，增約314萬瓩、近一成。主要是高溫炎熱及疫情致居家人數增加，且目前還是4月，部分機組還在大修，加上中火七號機組維修，導致夜間備轉容量率偏低。