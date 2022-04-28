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體罰3歲遲緩女兒致死 父判9年

記者陳俊智／桃園28日電
有多處發展遲緩的謝姓3歲女童，因為不想洗澡說謊，被父親用不當體罰，最後因傷勢過重死亡。(示意圖/Ingimage)
有多處發展遲緩的謝姓3歲女童，因為不想洗澡說謊，被父親用不當體罰，最後因傷勢過重死亡。(示意圖/Ingimage)

多重發展遲緩的三歲謝姓女童，因不想洗澡說謊開溜，遭父親持木製「不求人」毒打、甩巴掌及罰站，她罰站時重心不穩跌倒傷及腦部，其他傷勢也引發橫紋肌溶解症，最後口吐白沫，送醫不治；桃園地方法院昨天依傷害致死罪判謝父九年徒刑。可上訴。

判決指出，女童去年八月四日晚間因不想洗澡，藉故上廁所開溜，被謝父處罰，腳底、手掌、四肢和胸背都遭木製不求人毒打，臉頰也被甩巴掌，還被命令站上卅一公分高板凳罰站。謝父命令罰站後就去睡覺，女童站了近二小時後重心不穩跌倒，頭部撞上前方木椅，接著倒臥在地。

謝父聽到跌倒聲響起身，將女童抱上床睡覺，未注意她始終無動靜，直到隔天一早其女友才發現女童口吐白沫，緊急將人送醫，女童仍不治死亡。

謝男坦承體罰，否認有傷害致死犯意，辯稱自己只有徒手打臉頰，沒有打其他部位，且力道不大，女童是自己從板凳跌落撞到頭而死亡；謝男主張自己行為是涉犯傷害和過失致死罪，不構成傷害致死罪。

法院調查，謝父動手時，他的女友在旁聽聞他叫女童把手伸出來，也看見他用不求人打女童腳底和屁股，持續十到廿分鐘；女童跌倒被抱上床，她還數次確認女童是否有呼吸及脈搏，認定謝男下手不輕。

另謝父自承女童不會跑跳，平衡感不好，在板凳上罰站可能跌倒，但他為了管教，仍在沒有任何防護的情況下，命令女童長時間站在板凳上，顯有傷害的不確定故意。

法院認定女童死因與謝父不當體罰有相當因果關係，審酌他管教手段無所節制，量處其刑。

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