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移工捕捉綠鬛蜥 做成紅燒賺外快 吃過都說不好吃

記者簡慧珍／彰化27日電
綠鬛蜥長大後長相令人不敢恭維，被棄養後在野外繁殖，被捕捉宰殺賣給民眾作三杯調理，去頭去腳，不出原形。(記者簡慧珍／攝影)
綠鬛蜥長大後長相令人不敢恭維，被棄養後在野外繁殖，被捕捉宰殺賣給民眾作三杯調理，去頭去腳，不出原形。(記者簡慧珍／攝影)

二林溪是彰化縣綠鬛蜥的大本營，當地移工捕抓賺外快，做成「3杯蜥」或「紅燒蜥」販賣；負責捕捉綠鬛蜥業務的彰化縣野鳥學會指出，綠鬛蜥體內有多種汙染性重金屬和寄生蟲，食用恐有害健康，最好採「4不」原則早日清零。

「口感像淘汰的生蛋雞，肉質偏澀。」二林鎮洪姓鎮民說，聽吃過的人說綠鬛蜥肉質像雞肉，實際上比較像淘汰母雞，即使放大量調味料提味，仍然不怎麼好吃，他不會再買。

洪姓鎮民表示，捕捉綠鬛蜥的是逃逸移工，利用周休2日到二林溪沿岸捕捉綠鬛蜥，對外說要賣回越南，因我國嚴格取締走私，很難運送離台，逃逸外勞抓綠鬛蜥宰殺後出售，每公斤100元至150元，沒賣出去的當作為自己和伙伴加菜。

他說，大家也都怕綠鬛蜥身上有蟲，都採「重口味」方式料理，最常見的是三杯蜥，蒜頭、薑片，用量比三杯雞多1/2，倒入開水、醬油與料理米酒充分煮熟，起鍋時放九層塔、辣椒，親友有的不敢吃，敢吃的都說肉質偏老。

縣政府農業處統計，彰化縣2021年移除2220隻綠鬛蜥，今年到目前移除1024隻，較去年同期多出1.36倍，農業處發現移除個體越來越小，去年移除個體多數大於28公分，體型達到可繁殖成熟度，去年底小於28公分的過半數，但農業處沒正式統計成年體與幼體的占比。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說，移除工作初期，綠鬛蜥數量多時1天抓幾10隻不難，最辛苦的階段在剩下不到10%數量，數量稀少不易發現，明知尚未清零卻經常整天見不到一隻綠鬛蜥，能承受孤寂折磨不僅是獵人還是「高人」，像另一種修行。

謝孟霖表示，綠鬛蜥在沒有人類干擾的生活區幾乎不躲避人類，讓獵人和取得政府證照的專業人員很有效率地執行移除工作，一堆生手介入就會在不斷失敗的抓捉過程中「教育」牠們見人就躲，干擾原本有效率的移除作業，而且很多人衝進密度大的繁殖區，造成綠鬛蜥受驚擾四散奔逃的人為擴散，反而擴大牠們的生活領域到處繁殖，因此，看到綠鬣蜥應有「不抓、不打。不追逐、視而不見」4不原則，通報縣府農業處派專人移除。

彰化縣政府委託彰化縣野鳥學會聘請原住民獵人「獵龍」，成果豐碩。(圖：縣政府提供)
彰化縣政府委託彰化縣野鳥學會聘請原住民獵人「獵龍」，成果豐碩。(圖：縣政府提供)

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