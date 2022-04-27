保母收托僅1天 男童顱內出血送醫命危

台中1歲易姓男嬰疑似遭保母虐待，25日晚間送醫救治，目前仍處危險期，插管治療留院觀察中。(圖：聯合報讀者提供)

1歲10月大的易姓男童前晚昏迷被夏姓保母送醫搶救，身上多處瘀傷、頭部顱內出血。警方調查，夏女稱男童噎奶才送醫，身上傷勢不清楚，但男童父母說兒子交給保母時身上沒傷，提告重傷害。檢警發現男童身上新舊傷並陳，究竟何人施虐，待醫院鑑定後調查釐清。

警方查出，夏姓保母本月24日晚間才受託照顧，25日晚上男童即送醫，僅一天時間，男童身上舊傷何時造成確有疑點，待醫院鑑定。

據查，男童傷勢腦膜下出血、顱骨骨折、虹膜出血，醫院判斷為施虐傷，另外頭部、身體、嘴唇紅腫、瘀青，新舊傷皆有，男童傷勢是保母造成或是其他第三人介入，是檢警釐清重點。

警方調查，44歲夏姓女子前晚抱著易姓男童到豐原醫院急診室搶救，稱男童噎奶昏迷，院方第一時間發現男童頭部明顯外傷、顱內出血，四肢、軀幹多處瘀傷，明顯外力造成，經手術 搶救男童昏迷指數 5至6，處於危險期，轉入加護病房插管治療。

警方研判，男童身上新舊傷仍待釐清，但男童昏迷主因是顱內出血，保母造成的可能性仍比較大。

昨晚檢察官 訊問後將保母列被告，男童父母為關係人，也不排除有第3人涉案可能性，將比對證據、雙方說詞，釐清真相。

1名自稱男童親友的陳姓網友爆料，前天下午夏姓保母還發小孩照片給家長，到了晚間10時許卻通知家屬，男童因噎奶被送至急診室；家屬趕至醫院，保母竟直接離開，未交代孩子狀況。

網友說，保母表示小孩傷勢非她造成，是喝奶時咬到舌頭，當時未叫救護車，自行開車送醫。

台中市社會局表示，夏女沒有申請執業登記，違法收托可裁處6000元至3萬元。