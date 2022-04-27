我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

逾60歲健康者防血栓 日服阿斯匹靈 恐增胃、腦出血風險

保母收托僅1天 男童顱內出血送醫命危

台灣新聞組／台中27日電
台中1歲易姓男嬰疑似遭保母虐待，25日晚間送醫救治，目前仍處危險期，插管治療留院觀察中。(圖：聯合報讀者提供)
台中1歲易姓男嬰疑似遭保母虐待，25日晚間送醫救治，目前仍處危險期，插管治療留院觀察中。(圖：聯合報讀者提供)

1歲10月大的易姓男童前晚昏迷被夏姓保母送醫搶救，身上多處瘀傷、頭部顱內出血。警方調查，夏女稱男童噎奶才送醫，身上傷勢不清楚，但男童父母說兒子交給保母時身上沒傷，提告重傷害。檢警發現男童身上新舊傷並陳，究竟何人施虐，待醫院鑑定後調查釐清。

警方查出，夏姓保母本月24日晚間才受託照顧，25日晚上男童即送醫，僅一天時間，男童身上舊傷何時造成確有疑點，待醫院鑑定。

據查，男童傷勢腦膜下出血、顱骨骨折、虹膜出血，醫院判斷為施虐傷，另外頭部、身體、嘴唇紅腫、瘀青，新舊傷皆有，男童傷勢是保母造成或是其他第三人介入，是檢警釐清重點。

警方調查，44歲夏姓女子前晚抱著易姓男童到豐原醫院急診室搶救，稱男童噎奶昏迷，院方第一時間發現男童頭部明顯外傷、顱內出血，四肢、軀幹多處瘀傷，明顯外力造成，經手術搶救男童昏迷指數5至6，處於危險期，轉入加護病房插管治療。

警方研判，男童身上新舊傷仍待釐清，但男童昏迷主因是顱內出血，保母造成的可能性仍比較大。

昨晚檢察官訊問後將保母列被告，男童父母為關係人，也不排除有第3人涉案可能性，將比對證據、雙方說詞，釐清真相。

1名自稱男童親友的陳姓網友爆料，前天下午夏姓保母還發小孩照片給家長，到了晚間10時許卻通知家屬，男童因噎奶被送至急診室；家屬趕至醫院，保母竟直接離開，未交代孩子狀況。

網友說，保母表示小孩傷勢非她造成，是喝奶時咬到舌頭，當時未叫救護車，自行開車送醫。

台中市社會局表示，夏女沒有申請執業登記，違法收托可裁處6000元至3萬元。

手術 指數 檢察官

上一則

彰顯女力 藍提名張麗善、王惠美、黃敏惠拚縣市長連任

下一則

冷眼集／邢泰釗心中無顏色? 各界都在看

延伸閱讀

洛縣華婦與晚輩不和 寧出走當無薪保母

洛縣華婦與晚輩不和 寧出走當無薪保母
整點快訊／南加內陸酒吧外爆槍擊案 1死4傷

整點快訊／南加內陸酒吧外爆槍擊案 1死4傷
洛縣華婦與晚輩不和 寧可寄居別人家做無薪保母

洛縣華婦與晚輩不和 寧可寄居別人家做無薪保母
雇主被隔離 安徽保母受困上海電話亭5天 老鄉接力援助

雇主被隔離 安徽保母受困上海電話亭5天 老鄉接力援助

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25
陳雅琳在華視新聞中向全國民眾道歉。圖／華視提供

華視出包陳雅琳人在隔離 以錄影方式在主頻道歉

2022-04-20 10:08

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美