我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

女大生搭車遭男磨蹭下體 2年後再見犯案PO網復仇成功

記者陳宏睿／台中26日電
台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇到，PO網提醒後，警方循線查獲。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇到，PO網提醒後，警方循線查獲。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市女大生4年前搭乘台鐵時，遭同車姚姓男子利用車廂擁擠，趁機以下體磨蹭女子腰部、大腿，當時未報案，前年女大生又看到姚以相同手法犯案，遂在Dcard發文附照，張貼特徵提醒，警方循線查獲，台中地院審結，依性騷擾防治法，判刑2月，得易科。

台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇...
台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇到，PO網提醒後，警方循線查獲。(記者陳宏睿／翻攝)

判決指出，年約20多歲的女大生在2018年10月、11月間搭乘台鐵自強號時，遇到姚姓男子（39歲）在車廂走道，佯稱人潮眾多，並稱「移工很臭，有異味」，趁機接近女大生，以下體磨擦女大生腰部、大腿1 、2秒，女大生被碰觸後，要求姚離開，姚才倖然離去。

女大生在2020年6月21日，又看到姚男在台鐵以相同手法，碰觸其他女子，確認姚男就是當時性騷之人，因此當天就在社群網站Dcard發布，以「大家小心火車上變態」為題，張貼姚男的相片，寫到「身高約175左右，膚色偏白，鼻子較挺，眼睛偏大，身形偏瘦」等特徵，提醒網友注意。

鐵路警察局台中分局看到貼文後，通知被害女子報案，調閱台中、豐原、彰化車站監視影像，鎖定姚男都在假日下午出沒，經警員在同年月25日晚間在台中車站守望時，發現姚男，進而上前盤查查獲，依性騷擾防治法送辦。

姚男辯稱，全案是2018年發生，女大生在2020年才提吿，已超過6個月的追訴期。

台中地院審酌，女大生是到2020年6月，看到姚男再度犯案時，才確信當時涉嫌性騷的是姚男，而根據最高法院判決意旨，有關告訴乃論的「知悉犯人」是指得為告訴人確知犯人的犯罪行為而言，以其主觀為標準，且其知悉必須達於確信的程度，故若事涉曖昧，雖有懷疑未得實證，因而遲疑未告，其告訴期間並不進行。

台中地院指出，女大生是直到2020年6月再度看到姚男犯案，才確信當初涉案人是姚男，因此告訴期也從那時才開始，女大生在同年月底提告，並無超過告訴期，全案依性騷擾防治法，判刑2月，得易科台幣6萬元，可上訴。

台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇...
台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇到，PO網提醒後，警方循線查獲。(取材自Dcard)

性騷擾 台鐵 社群網站

上一則

韓國瑜摯友分手民眾黨？ 黃文財傳辭媒體總監

下一則

立法院65票同意 邢泰釗出任檢察總長

延伸閱讀

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
美女主持人的丈夫被抓 3人下藥侵犯女大生

美女主持人的丈夫被抓 3人下藥侵犯女大生
4個月犯案28起 入室盜竊2慣犯被捕

4個月犯案28起 入室盜竊2慣犯被捕
阿富汗兩城爆炸至少16死 IS宣稱犯案

阿富汗兩城爆炸至少16死 IS宣稱犯案

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
台本土個案昨破五千大關，新北市一處黃昏市場仍擠滿採買人潮，民眾開始學習「與病毒共存」。記者侯永全／攝影

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

2022-04-24 14:05
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35
中歐國家斯洛維尼亞24日舉行國會大選，對台友好的現任總理楊薩連任失利。(路透)

斯洛維尼亞友台總理連任失利 與台談互設代表處恐生變

2022-04-25 11:25

超人氣

更多 >
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死