女大生搭車遭男磨蹭下體 2年後再見犯案PO網復仇成功

台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇到，PO網提醒後，警方循線查獲。(記者陳宏睿／翻攝)

台中市女大生4年前搭乘台鐵 時，遭同車姚姓男子利用車廂擁擠，趁機以下體磨蹭女子腰部、大腿，當時未報案，前年女大生又看到姚以相同手法犯案，遂在Dcard發文附照，張貼特徵提醒，警方循線查獲，台中地院審結，依性騷擾 防治法，判刑2月，得易科。 台中市姚姓男子涉嫌在2018年間在台鐵車廂性騷女大生，2020年又犯案被女大生遇到，PO網提醒後，警方循線查獲。(記者陳宏睿／翻攝)

判決指出，年約20多歲的女大生在2018年10月、11月間搭乘台鐵自強號時，遇到姚姓男子（39歲）在車廂走道，佯稱人潮眾多，並稱「移工很臭，有異味」，趁機接近女大生，以下體磨擦女大生腰部、大腿1 、2秒，女大生被碰觸後，要求姚離開，姚才倖然離去。

女大生在2020年6月21日，又看到姚男在台鐵以相同手法，碰觸其他女子，確認姚男就是當時性騷之人，因此當天就在社群網站 Dcard發布，以「大家小心火車上變態」為題，張貼姚男的相片，寫到「身高約175左右，膚色偏白，鼻子較挺，眼睛偏大，身形偏瘦」等特徵，提醒網友注意。

鐵路警察局台中分局看到貼文後，通知被害女子報案，調閱台中、豐原、彰化車站監視影像，鎖定姚男都在假日下午出沒，經警員在同年月25日晚間在台中車站守望時，發現姚男，進而上前盤查查獲，依性騷擾防治法送辦。

姚男辯稱，全案是2018年發生，女大生在2020年才提吿，已超過6個月的追訴期。

台中地院審酌，女大生是到2020年6月，看到姚男再度犯案時，才確信當時涉嫌性騷的是姚男，而根據最高法院判決意旨，有關告訴乃論的「知悉犯人」是指得為告訴人確知犯人的犯罪行為而言，以其主觀為標準，且其知悉必須達於確信的程度，故若事涉曖昧，雖有懷疑未得實證，因而遲疑未告，其告訴期間並不進行。

台中地院指出，女大生是直到2020年6月再度看到姚男犯案，才確信當初涉案人是姚男，因此告訴期也從那時才開始，女大生在同年月底提告，並無超過告訴期，全案依性騷擾防治法，判刑2月，得易科台幣6萬元，可上訴。