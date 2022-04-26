前女友裸照「只傳1人」不算散布 林秉樞另案不起訴

林秉樞另案不起訴。(本報資料照片)

林秉樞因施暴立委高嘉瑜被起訴八罪，新北地方法院審理中，高嘉瑜另告發他曾散布另一名前女友裸照，涉妨害風化，新北地檢署認為林只傳給一名友人，無散布意圖，不起訴處分。

高嘉瑜告訴代理人李永裕說，檢方處分不合理，如果單憑只將照片傳給一個人就認定不算散布，那每個人都以一對一方式傳送，就都不會構成散布不雅照，「這不符合我國民情」。

林秉樞因暴力對待立委高嘉瑜，涉犯偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8項罪名。新北地方法院認為他未坦承全部犯行且犯罪嫌疑重大，有事實足認有串供、反覆實施強制、恐嚇等罪之虞，21日裁定再羈押禁見2個月。

高嘉瑜當時發現林秉樞手上除了她之外，還有多名前女友不雅照，且林曾利用通訊軟體傳給他人，向新北地檢署告發林涉意圖散布而持有猥褻物品等罪。

林秉樞喊冤，稱照片是女子自己傳給他，當時因李姓友人提到一些和妻子之間私密事，他才會傳不雅照給李，沒有傳給其他人。

檢方調查林秉樞確實只將照片傳給李男，未傳給其他不特定人或特定多數人，認為未構成「散布」行為，無從合理懷疑林秉樞有犯行，不起訴處分。

律師劉文瑞律師認為，檢方以傳統實務見解來看該案，因刑法擬定妨害風化主要是保護善良風俗，而非個人隱私 。律師林俊峰說，就算是一對一方式，傳給三個人以上，也可能構成妨害風化。

李永裕則認為，有無意圖散布是內心意思，法律上只能用客觀事實證明，林秉樞承認持有和傳給另一個人，「不就是意圖散布而持有嗎」？