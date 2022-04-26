辱公務員判刑後…楊蕙如另詐WTA補助款 疑獲利千萬

中華民國網球協會前副秘書長趙安華告發楊蕙如詐領補助款。(記者王聖藜／攝影)

「卡神」楊蕙如侮辱駐大阪辦事處被判刑5個月，易科罰金結案，她成立的易始公司另涉以假發票詐領網球賽補助款，被控詐欺、偽造文書。檢調去年搜索，懷疑易始不法獲利250萬(台幣，下同，約8.4萬美元)，但中華民國 網球協會前副秘書長趙安華提出資料指「絕不僅於此」，待檢調進一步調查。

北檢去年12月指揮調查局搜索易始，楊蕙如訊後以60萬元交保，妹妹楊蕙心以10萬元交保，易始員工張雅萍以10萬元交保；趙安華懷疑楊蕙如涉詐領案與「網軍頭」身分有關，就看檢調敢不敢辦。

趙安華說，他與楊蕙如交手過，前年1月發現網球協會資金有問題，告發楊女違法，準備證據包括台北市觀傳局機關公函、決標公告、驗收紀錄，還一度以總統蔡英文 為被告，遞補充告發狀進地檢署要求檢察官 查處。

趙安華告發指楊蕙如利用辦「WTA」女子職業網球賽偽造易始公司收支結算表等帳證，再利用不實報告四處請款；趙安華說，依他查帳，楊蕙如至少詐得的補助款是1645萬元，非檢調鎖定的250萬元。

楊蕙如妨害公務案判刑5月確定，日前易科罰金15萬元結案，楊女在訴訟過程中從未承認是「網軍」。

但法官、檢察官都認為楊蕙如養「網軍」。一審判決書即明指楊女是網軍「業主」，檢察官起訴楊女時，在證據欄15次提及「網軍」兩個字，楊女的辯解已無實益。至於楊蕙如另涉詐領案，檢調基於偵查不公開，持續調查釐清中。