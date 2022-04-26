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創辦人墜溪谷亡 48年歷史桂冠出版後繼無人熄燈

台灣新聞組╱台北26日電
作為文化知識橋梁的賴阿勝。(圖：賴立文提供)
作為文化知識橋梁的賴阿勝。(圖：賴立文提供)

成立48年的老字號桂冠出版社，日前透過臉書宣布解散。由於桂冠創辦人賴阿勝2019年因登山意外過世，再加上疫情緣故，業績不如以往，慘澹經營，在找不到人接手的情況下黯然熄燈。

桂冠圖書於粉專寫道，「桂冠圖書創辦人賴阿勝的階段性任務『將西方思想與文化引進台灣，開啟台灣知識的新篇章』已經圓滿完成並落幕，『知識的燈塔，文化的桂冠』將隨著賴阿勝先生的腳步羽化，回到賴社長的身邊。」

成立於1974年戒嚴時期的桂冠出版社，全盛時期曾在台大校園對面成立圖書門市，80年代大量譯介海外文史哲經典叢書至華文世界，特別是「當代思潮」、「新知叢書」系列最為人所知，舉凡西方哲學的胡賽爾、海德格、巴特、傅柯等大師級作品，對於台灣的大學人文教育有非常深遠的影響，戒嚴時期透過翻譯經典名著提供吸收國外知識的管道，桂冠出版社功不可沒，它的消逝，代表台灣出版業不再有輝煌年代。

桂冠圖書另一項壯舉是自1977年起陸續出版發行古龍「楚留香傳奇」等一系列武俠小說，風靡一時，賴阿勝亦被視為出版界傳奇人物，但因出版式微，於2007年將出版社遷至苗栗三灣，持續經營。

賴阿勝雖然只有高職學歷，但深愛文學典籍，尤其是西方文學，對當代思潮、中文詩選也涉獵很深，他對公司出版的書籍都有很深的感情，感覺像是對待自己孩子般的呵護，哪怕是虧錢，也要堅持下來。

賴阿勝2019年11月在苗栗三灣步道健行疑失足墜崖身亡，當時賴阿勝長女賴立文接受中央社採訪時曾表示，賴阿勝意外驟逝，家人都措手不及，考慮找有同樣理想、理念者承接出版社，將「桂冠」品牌延續下去。無奈出版業每況愈下，加上疫情影響，時隔兩年多，還是黯然吹熄燈號。

目前桂冠圖書的官網已無法連上線，公司電話亦無人接聽，僅臉書粉絲專頁高掛「解散聲明」，徒留讀者遺憾。

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