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華視連道歉聲明都錯2字 挨轟「主管到底在忙什麼」

記者林政忠／台北26日電
華視新聞24日主動刊出道歉聲明，但被眼尖網友抓包道歉聲明竟錯兩字，包括道歉「啟示」應為「啟事」，「僅」此說明，應是「謹」此說明，如今已更正。（圖：讀者提供）
華視新聞24日主動刊出道歉聲明，但被眼尖網友抓包道歉聲明竟錯兩字，包括道歉「啟示」應為「啟事」，「僅」此說明，應是「謹」此說明，如今已更正。（圖：讀者提供）

華視烏龍近期第三度出包，24日午間新聞將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」蘇貞昌。華視新聞當天主動刊出道歉聲明，但被眼尖網友抓包道歉聲明竟錯兩字，包括道歉「啟示」應為「啟事」，「僅」此說明，應是「謹」此說明。華視新聞新版聲明雖已更正錯誤，但輕忽程度，令人傻眼。

「國際橋牌社」導演汪怡昕在臉書貼文，和匪諜無關，他想問，華視製播部經理的部門為什麼螺絲掉滿地？然後，出包之後的道歉聲明繼續寫錯字？有些話本來不想說，不必要起同行的底，但今天又來了，這是內控長期崩壞的結果，也是前任總經理（不是代總經理）種下的惡因。

汪怡昕表示，前幾天，華視早上7點第一次上錯跑馬，9點又上錯一次。這件事引起了社會喧然大波。然後懲處出爐，懲處最輕的是記兩支申誡的製播部經理，名字新聞都有，他就不寫了。

他指出，7點搞錯，7點40多分副控發現錯了，結果9點發的道歉又錯，「蔡經理，第一次錯了你知不知道？如果第一次錯了你知道，你後來有沒有盯？」「如果第一次這麼嚴重的錯你不知道，都沒人向你報告，然後放任第二次錯誤發生，那你在管什麼部門？」

然後，第二次9點出錯前幾秒的副控室畫面顯示，有位編輯大喊「底圖的那個先不要on」，但導播還是on出去，卻沒告訴其他人，然後發覺不對才偷偷下下來，「請問這件事你知不知道？」

然後第三次，又是這樣的圖卡。記者、CG、編審、導播、AD，滿副控的人，這麼多關還是沒人發現。然後才剛出大事，「身為主管的你有在盯著嗎？還是一樣爽爽放假？讓其他人繼續背鍋？」

汪怡昕質疑，「蔡經理，你身為一級主管，你每天沒盯緊同仁，到底在忙什麼？還是你根本不懂製播？所以每天忙著關在房間裡追劇？忙著抽菸？」「提拔你的莊前總經理走了，你沒保護傘了，你還沒清醒？然後你的部門造成華視商譽、業務的損失後，你還繼續穩坐經理大位？」

導演 臉書

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