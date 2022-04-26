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冷眼集／不官不民不擺脫政治 華視難逃沉淪

記者陳宛茜

華視五天連三次出包，NCC主委陳耀祥認為是「內控問題」，民進黨則試圖將問題導向是國民黨杯葛，導致公廣集團董監事與經營團隊集體延任逾900天，造成管理鬆散人心浮動的內控問題。但華視近乎崩潰的低級錯誤表現，豈是「內控問題」四字可簡單帶過？

4月20日華視新聞跑馬燈出現「中共飛彈射擊新北」等「誤植」訊息，足足停留7分49秒後才下架。華視代總經理陳雅琳25日赴立法院時說，因該盯緊螢幕的製作人忙著和記者確認確診新聞，沒注意真正「確診」的是自家新聞。這關鍵七分鐘的守門人，包括導播和編審竟全部人間蒸發？而陳雅琳則因政府編業出國採訪隔離中。

這暴露華視編審人力、經費不足。去年風光上架52台的華視，足足一年都還面臨人力與經費雙重問題，NCC當時何以能放先天不足的華視過關？陳耀祥一句內部管控問題，「責任不在NCC」，令人錯愕。如果不是華視打腫臉充胖子上黃金頻道，根本毋需跟政府拿上千萬台幣編業充獨家、陳雅琳也不需「忍辱負重」身兼多職。

華視遭立委質疑身為公廣集團卻做政府編業，陳雅琳義正詞嚴表示，華視2006年進入公廣集團以來，政府沒編預算給過華視。這又是另個荒謬，華視用人常遭質疑「政治任命」、坐上52台又注定擺脫不了商業色彩。

這樣「不官不民」的組織結構、「非公非商」的經營邏輯，又如何期待華視成為像南韓KBC那樣兼具公共價值和商業競爭力的公媒？

包括NCC和文化部，都企圖將華視的多年沉痾和政商不分簡化為「內控問題」，甚至認為董監事改組就能解決。董監事盡快改組確實有其迫切性，但只是改革起點，不代表新經營團體就位後，政治任命、政治干預等問題就不再存在，新經營團隊能否大刀闊斧處理華視定位、人事改革等問題，恐才是關鍵。

預算 國民黨 中共

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