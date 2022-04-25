我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

華視又出錯 蘇貞昌頭銜誤為「總統」 官方急道歉：製圖疏失

台灣新聞組／台北25日電
華視烏龍又出包，24日午間新聞誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」。（圖：讀者提供）
華視烏龍又出包，24日午間新聞誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」。（圖：讀者提供）

華視新聞跑馬快訊接連出包，董事長陳郁秀和代總經理陳雅琳雙雙請辭負責。24日又有觀眾發現，新聞字卡誤把蘇貞昌頭銜升格成總統，立刻截圖PO網瘋傳。 

這則失誤發生在華視午間新聞，民調圖表誤植行政院長蘇貞昌成「總統」，電視台隨後發布更正公告，向觀眾致歉「製圖疏失」。 

此外，已請辭的華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬（台幣，下同，約40.9萬美元）標案出訪做獨家新聞，一小時節目卻在最後一秒才標註「僑委會廣告」，遭國民黨立委林奕華質疑是「大內宣」。僑委會昨指出，在每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」，而華視監製與僑委會廣告並列「長達六秒」。

不過，林奕華仍質疑，重點不在一秒或六秒，以畫面而言，這樣長度的節目，僑委會廣告字樣小到根本看不到，在新聞時段播出還打出獨家，有置入行銷的疑慮，這點卻沒有正面回應；公廣集團在媒體公共性及法律遵守性，應有帶頭示範作用，如果僑委會也認為沒問題，以後其他媒體接所有政府標案，都可比照辦理？

面對立委質疑，華視表示：「僑委會標案為合法合理競標取得，後續也依標規執行中。犯錯人員相關懲處，則在盡速研議當中。」

華視新聞出包狀況不斷，立法院教育文化委員會今邀文化部、公視基金會、華視與國家通訊傳播委員會（NCC）說明近來相關疏失調查情形。根據文化部送交立院的書面報告，直指這是一個絕不應該發生的錯誤，要華視深切檢討；NCC也要求華視提出自律內控及營運改善計畫。

NCC指出，已陸續受理相關陳情案件，此案涉有違反「廣播電視法」之虞，最高可處200萬元罰鍰，目前正進行調查程序，後續將依標準作業流程，排入「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，並將諮詢委員建議送NCC委員會議做最終決議。

民調 國民黨 教育

上一則

台鐵工會「五一不加班」 局長道歉 藍批三輸

下一則

冷眼集／美台真夥伴？不妨聽聽張忠謀真心話

延伸閱讀

台本土單日確診破5000例 指揮中心：居隔將採3+4

台本土單日確診破5000例 指揮中心：居隔將採3+4
華視兩巨頭陳郁秀、陳雅琳雙辭：不會接受慰留

華視兩巨頭陳郁秀、陳雅琳雙辭：不會接受慰留
台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定
華視又出包 這次誤植蘇貞昌為「總統」

華視又出包 這次誤植蘇貞昌為「總統」

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手