華視又出錯 蘇貞昌頭銜誤為「總統」 官方急道歉：製圖疏失

華視烏龍又出包，24日午間新聞誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」。（圖：讀者提供）

華視新聞跑馬快訊接連出包，董事長陳郁秀和代總經理陳雅琳雙雙請辭負責。24日又有觀眾發現，新聞字卡誤把蘇貞昌頭銜升格成總統，立刻截圖PO網瘋傳。

這則失誤發生在華視午間新聞，民調 圖表誤植行政院長蘇貞昌成「總統」，電視台隨後發布更正公告，向觀眾致歉「製圖疏失」。

此外，已請辭的華視代總經理陳雅琳被爆以僑委會1200萬（台幣，下同，約40.9萬美元）標案出訪做獨家新聞，一小時節目卻在最後一秒才標註「僑委會廣告」，遭國民黨 立委林奕華質疑是「大內宣」。僑委會昨指出，在每一集影片片尾標示機關名稱，並明確標示「廣告」，而華視監製與僑委會廣告並列「長達六秒」。

不過，林奕華仍質疑，重點不在一秒或六秒，以畫面而言，這樣長度的節目，僑委會廣告字樣小到根本看不到，在新聞時段播出還打出獨家，有置入行銷的疑慮，這點卻沒有正面回應；公廣集團在媒體公共性及法律遵守性，應有帶頭示範作用，如果僑委會也認為沒問題，以後其他媒體接所有政府標案，都可比照辦理？

面對立委質疑，華視表示：「僑委會標案為合法合理競標取得，後續也依標規執行中。犯錯人員相關懲處，則在盡速研議當中。」

華視新聞出包狀況不斷，立法院教育 文化委員會今邀文化部、公視基金會、華視與國家通訊傳播委員會（NCC）說明近來相關疏失調查情形。根據文化部送交立院的書面報告，直指這是一個絕不應該發生的錯誤，要華視深切檢討；NCC也要求華視提出自律內控及營運改善計畫。

NCC指出，已陸續受理相關陳情案件，此案涉有違反「廣播電視法」之虞，最高可處200萬元罰鍰，目前正進行調查程序，後續將依標準作業流程，排入「廣播電視節目廣告諮詢會議」討論，並將諮詢委員建議送NCC委員會議做最終決議。