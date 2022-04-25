我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

台鐵工會「五一不加班」 局長道歉 藍批三輸

記者吳姿賢、鄭媁／台北25日電
台鐵工會宣布執行五一不加班活動，當天列車全停。（本報資料照片）
台鐵工會宣布執行五一不加班活動，當天列車全停。（本報資料照片）

台鐵企業工會發起勞動節不加班，當天列車全停，台鐵局長杜微昨特別在官網向民眾發出公開道歉信，今還將在台北車站舉行交通應變演練。國民黨立委洪孟楷則批評，行政院長蘇貞昌不做和事佬，還汙名化台鐵工會、要員工「不要和衣食父母做對」，打成站在民眾對立面，造成三輸局面。

杜微公開道歉信一開頭就說「我們很抱歉」，對5月1日未能提供應有的旅運服務，向旅客及社會大眾致上最誠摯的歉意；若旅客取消行程，可於一年內持未使用車票至各車站辦理全額退票，免手續費。

台鐵今將進行應變演練，杜微說，建議民眾取消行程，或屆時直接前往替代運具發車地點搭乘，台鐵會在4月27日於官網設立專區提供查詢，也可撥打台鐵客服電話詢問。

台鐵產業工會說，台鐵公司化條例須與工會溝通，讓員工參與轉型並強化安全訴求，才能避免淪於「表面改革」，但政府態度卻強硬。

洪孟楷說，台鐵安全改革大家都認同，但蔡政府打著改革大旗，台鐵公司化推得那麼急，卻不願跟工會溝通、傾聽訴求，但社會大眾要的是行的安全與便利，如今變成消費者與工會對立，政府失信於民、工會無法得到應有對待，消費者權益被影響的三輸局面。

國民黨立委魯明哲說，鐵路安全無法妥協，台鐵公司化或其他方式組織改革，本來就有討論空間，如今最不希望發生的三輸局面已發生，政府在溝通工作可做得更細緻。

台鐵 國民黨 勞動節

上一則

說好陪吃飯代價2萬 西裝男拔腿溜 女怒告「被搶20萬」下場慘

下一則

華視又出錯 蘇貞昌頭銜誤為「總統」 官方急道歉：製圖疏失

延伸閱讀

史丹福醫院護士 準備罷工

史丹福醫院護士 準備罷工
呂玉玲宣布選桃市長 藍撇內定說 民進黨討論中

呂玉玲宣布選桃市長 藍撇內定說 民進黨討論中
參加旅行團「3劑限令」 交長看報才知 陳時中致歉

參加旅行團「3劑限令」 交長看報才知 陳時中致歉
藍委籲蔡英文「別再死忠」 盡快補打mRNA疫苗

藍委籲蔡英文「別再死忠」 盡快補打mRNA疫苗

熱門新聞

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

2022-04-21 22:26
新聞畫面竟然出現新北市遭共軍導彈擊中的訊息。（影片截圖）

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

2022-04-19 21:29
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳深夜請辭。（本報系資料照）

華視出包事件不斷擴大 董事長、總經理深夜雙請辭

2022-04-21 13:39
18日零時起，美加及紐澳航班抵台旅客改為機場唾液採檢及入境檢疫措施。圖為日前美國航線旅客下機後，在候機室內等待落地採檢情形。（記者黃仲明／攝影）

美加紐澳航班旅客抵台取消落地採檢 改唾液採檢

2022-04-18 02:30
雲林前代課教師涉嫌拍3女童裸照，承諾賠償108萬元，台南高分院二審改判8年。（示意圖／取材自Ingimage）

台狼師偷拍女童私處 最小才2歲 偷存雲端被美通報逮捕

2022-04-17 20:45
本土疫情升溫，行政院長蘇貞昌18日受訪時仍表示，台灣是全世界最能正常生活的國家。警戒雖然未升級，但出門逛街民眾人數明顯減少。記者胡經周／攝影

台灣再鬆綁 居家滿10天免採檢解隔

2022-04-18 17:35

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手