台鐵工會「五一不加班」 局長道歉 藍批三輸

台鐵工會宣布執行五一不加班活動，當天列車全停。（本報資料照片）

台鐵 企業工會發起勞動節 不加班，當天列車全停，台鐵局長杜微昨特別在官網向民眾發出公開道歉信，今還將在台北車站舉行交通應變演練。國民黨 立委洪孟楷則批評，行政院長蘇貞昌不做和事佬，還汙名化台鐵工會、要員工「不要和衣食父母做對」，打成站在民眾對立面，造成三輸局面。

杜微公開道歉信一開頭就說「我們很抱歉」，對5月1日未能提供應有的旅運服務，向旅客及社會大眾致上最誠摯的歉意；若旅客取消行程，可於一年內持未使用車票至各車站辦理全額退票，免手續費。

台鐵今將進行應變演練，杜微說，建議民眾取消行程，或屆時直接前往替代運具發車地點搭乘，台鐵會在4月27日於官網設立專區提供查詢，也可撥打台鐵客服電話詢問。

台鐵產業工會說，台鐵公司化條例須與工會溝通，讓員工參與轉型並強化安全訴求，才能避免淪於「表面改革」，但政府態度卻強硬。

洪孟楷說，台鐵安全改革大家都認同，但蔡政府打著改革大旗，台鐵公司化推得那麼急，卻不願跟工會溝通、傾聽訴求，但社會大眾要的是行的安全與便利，如今變成消費者與工會對立，政府失信於民、工會無法得到應有對待，消費者權益被影響的三輸局面。

國民黨立委魯明哲說，鐵路安全無法妥協，台鐵公司化或其他方式組織改革，本來就有討論空間，如今最不希望發生的三輸局面已發生，政府在溝通工作可做得更細緻。