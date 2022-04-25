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說好陪吃飯代價2萬 西裝男拔腿溜 女怒告「被搶20萬」下場慘

記者林昭彰／新北25日電
男子耍賴不付給陪吃費2萬元，拔腿狂奔開溜。（記者林昭彰／翻攝）
男子耍賴不付給陪吃費2萬元，拔腿狂奔開溜。（記者林昭彰／翻攝）

20歲馬姓女子以2萬元（台幣，下同，約682美元）代價陪男網友吃飯，吃完飯後男生耍賴，趁散步時拔腿逃跑；馬女一怒之下報案稱遭當街搶奪20萬元，員警大驚，調監視器卻發現二人散步過程，馬女這才承認不滿被網友擺道出此下策，被依誣告罪移送法辦，檢方訊後限制住居。

警方

調查，馬姓女子職業賣化妝、保養品，長髮過肩、身材瘦小，外表看起來比實際年齡還小。22日晚間10時許，她向新北市警新莊分局中平派出所報案，稱五分鐘之前在巷內遭一名穿著西裝男子搶奪皮包，內有現金20萬元。

警方立即受理，根據時間、地點調閱周邊監視器，沒看到搶奪畫面，反而看見馬女穿夾腳涼鞋、兩手空空，與她形容的西裝男散步。沒多久，西裝男突然拔腿狂奔，把馬女扔在後頭，畫面看起來很突兀。

警方出示監視畫面，馬女才坦承說謊，她說是在網路認識對方，約定以2萬元代價見面陪吃飯，男生還刻意打扮西裝筆挺赴約。

馬女說，吃完飯散步時她索討2萬元，對方推託不給錢，走到一半還趁隙拔腿開溜；她一氣之下才會報警謊稱被搶奪20萬元，想逼對方出面。

警方說，曾告訴馬女有委屈可以正當提告，就算彼此僅在通訊軟體或口頭相約，對方不履行約定，不見得構成刑法詐欺罪，仍會受理通知西裝男接受調查，另外可以向法院提告民事糾紛。

但馬女對雙方約定2萬元代價，只是見面、吃飯或還有其他行為，吞吞吐吐說不清楚，也不願提告，警方將她依誣告罪嫌移送。

詐欺

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