黑白集／卡卡的愛心 台援烏物資爆倉送不出

蔡政府要募集50噸援烏物資，卻湧入了650噸。（圖：外交部提供）

台灣人踴躍捐款援助烏克蘭 ，第一波收到9.2億元（台幣，下同，約3100萬美元），第二波又募到800萬美元。糗的是，蔡政府要募集50噸援烏物資，卻湧入了650噸，現在堆滿外交部地下室和桃機倉儲，不知如何送交烏克蘭。滿溢的愛心，現在卡住難以動彈。

正當戰亂，想到流離失所的人需要毛毯、餅乾等物資救急，當然很貼心。但烏國已有500多萬人逃離國境，這些物資要送到哪裡交給難民，卻是一大問題。更嚴重的是，這幾萬箱物資，光是運費就要2、3億元，外交部只編列了1600萬經費，多出的2億多運費不知要由誰支付？

當其他國家都在提供烏克蘭軍火，台灣人選擇捐錢和物資，相形之下似乎更有人情味。然而，如果考慮到戰爭引發的運送困難，龐大的運送經費甚至超過這些物質本身的價值，那又是另一回事。如果這些救援物資最後只能抵達波蘭、匈牙利、斯洛伐克等周邊國家，甚至發不到烏國難民手上，豈不是白忙一場？

這不只是台灣的問題。最近，日本自衛隊想派遣十架次飛機，將國際機構集放在印度 的人道救援物資送往波蘭，卻遭印度拒絕，運送任務只能暫擱。至於西方國家送給烏國的大量武器，有些被俄國 擊落，有些則被懷疑進了「黑洞」。台灣的善意，吳釗燮只能降級向基輔市長表達，恰恰說明了我們卡卡的愛心。