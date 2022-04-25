台兵役擬改雙軌制 一年義務役新兵優先編實海岸守備旅

政府推動恢復一年義務役，國防部研擬採義務役、志願役「編成」、「訓練」雙軌制。（本報資料照片）

在俄烏戰爭與兩岸情勢等因素影響下，政府推動恢復一年義務役，國防部 研擬讓義務役士兵優先編實至各作戰區新編成的新訓步兵海岸守備旅，成為立即可用兵力，其他部隊仍維持全志願役，代表新政策上路後，國軍採義務役、志願役「編成」、「訓練」雙軌制。

國軍後備部隊有兩種類型，一為陸軍新近編成步兵旅型態的海岸守備旅，平時實施新兵訓練，戰時動員編成，負責海岸守備；二則為陸軍學校、訓練指揮部及後備指揮部縣市後備旅編成的縱深守備旅，負責海岸守備旅後方的縱深陣地守備任務。兩種部隊員額都是五個步兵營加一個砲兵營，但海岸守備旅砲兵配備105榴砲，縱深守備旅砲兵，陸軍為105榴砲，後備則為120迫砲營。

去年起由陸軍陸續增編五個甲種步兵旅即為海岸守備旅，由作戰區節制，平時負責新兵訓練、教召動員；當時編成這類型部隊，立意就是要解決滯徵新兵問題，戰時則與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵」的關鍵戰力。其中109、117旅去年已成軍，今年則將陸續成立101旅、137旅，一個旅有約4000 餘名兵力員額。

據透露，若接訓一年期義務役男，軍方憂心消耗目前募兵多年累積而成的志願役戰力，按國防部初步研討方案，將把未來的一年兵規畫到海岸守備旅服役，成為立即可用兵力，並優先充實重要守備區，如六軍團所轄雙北、桃竹苗防務。

但海岸守備旅若全部以一年義務役男編實，恐違背當時增編五個新訓旅以解決滯徵新兵問題的立意，屆時編實程度如何？要視一年期役男員額，理想狀況是各個旅都編實一至兩個營，其餘營仍保持基幹型態，持續協力執行教召、新訓任務，戰時仍可緊急出動，掩護動員編成。

對於兵役延長的實施時間點，國防部未言明，卻主動提出不修法的方式，因此被解讀將恢復一年義務役期。國防部長邱國正月前曾表示，他沒有說今年底前可完成研議，而是盡快提出，外界說他要在年底公布是曲解。他還說，國防部沒有要提這個案，但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部只是乘勢。

國防部昨天表示，徵兵役期調整，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及相關配套措施，目前仍在蒐整各界意見審慎研議。