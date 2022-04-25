短裙妹駕車違規遭警攔 「狗隊友」咬了他尷尬露毒

超胸短裙妹楊姓女子因駕車違規遭警方攔，車上愛犬咬傷同伴，被警方發現有毒咖啡包。（記者石秀華／翻攝）

高雄市一名從事直播主的楊姓女子，凌晨駕車搭載2男1女的友人，警網撞見違規停在機車停等區，警方趨前勸導，楊女的愛犬突然咬傷徐姓男友人手指，徐男彎身找衛生紙，被警方瞧見他腳下有毒咖啡 包，「豬隊友變狗隊友」，讓徐男被移送法辦，還害主人被採尿送驗。

新興警分局五福二所巡邏警網，於23日凌晨2時30分許，巡經青年一路和復興二路口時，見楊姓女子（24歲）駕車將車子停在機車停等區，車上還有2男1女的友人，於是趨前勸導。

警方要求楊女麻煩先下車，並對楊女說「這機車停等區，車子誰的，車上狗會不會咬人？」身穿細肩小可愛、吊帶短裙的楊女身材姣好，手上拿著一杯飲料，向警方自述自己從事直播主，正當楊女開心地和警方聊天之際，車上突然傳來一聲慘叫聲，車上男子對著徐姓男子（35歲）罵「啥小！」楊女看了一下徐男問：「牠咬你喔」。

原來當時楊女在車中的愛犬咬了坐在副駕駛上的徐男手指，由於徐男當場血流如注，彎身找衛生紙擦拭時，眼尖警方發現徐男腳下有一包毒咖啡包，徐男見事跡敗露，坦承因看到警方心虛，急著要「湮滅證據」將狗推開時，沒想到卻被狗反咬一口。

楊女的愛犬成了整車人的「狗隊友」，徐男被警方依違反毒品 危害防制條例罪嫌送辦，另楊女和2名友人也被警方採尿送驗。