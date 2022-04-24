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騎行兩岸1.2萬公里 單車天使十周年邀您共創「騎跡 」

記者陳政錄／綜合報導
台灣單車天使圓夢公益之旅邁入十周年，已協助415名小勇士，騎行兩岸55個城市、1.2萬公里的行程。取材自海峽導報
台灣單車天使圓夢公益之旅邁入十周年，已協助415名小勇士，騎行兩岸55個城市、1.2萬公里的行程。取材自海峽導報

作為兩岸唯一以騎行為載體的體育公益活動，「單車天使」邁入十周年，累計騎行兩岸超過1.2萬公里、55個城市，在符合疫情防控要求下，今年將透過「騎行＋雲端」模式，在台灣舉辦暑期騎行和在中國四川大涼山舉辦公益活動，現正邀請青年志工共創「騎跡 」。

「台灣單車天使協會」自2012年舉辦台灣單車天使圓夢公益之旅，每年協助兩岸的「小勇士」進行圓夢公益騎行，至今活動累計里程超過1.2萬公里，歷經兩岸55個城市、共協助415位小勇士。

以2019年為例，騎行之旅由來自澎湖、新竹、桃園、花蓮、南投等地30名國中生，先行經台中-南投-新竹-桃園-台北後，搭船赴中國段繼續騎行，經過浙江玉環-仙居-寧波-杭州-江蘇蘇州-南京-常州-昆山-上海，完成為期一個月，1,050公里的總行程。

自騎行活動開始，歷屆共招募大學志工210人，去年進一步執行公益助學項目「破風鴨線上教育工程」，組織大學生志工對偏遠山鄉學生進行線上課外知識教學。

2022年，在台灣單車天使圓夢公益之旅邁入十周年之際，為符合疫情防控要求，將繼續攜手大學生志工在台灣進行暑期騎行，以及在中國四川大涼山彝族納西族地區學校進行大山公益服務、舉辦單車天使十周年紀念活動等。透過「騎行＋雲端」的多樣公益模式，讓愛跨越大山與海峽，助力偏遠山鄉的孩子攀越人生的高山險阻。

據指出，為完成本年度的系列活動，台灣單車天使圓夢公益之旅組委會的2022年志工招募已經啟動，共同向全球招募願意為推進公益騎行貢獻力量的青年志願者，包括騎行組、醫護組、運營組、美工組、影音組等，詳細情況可搜尋「台灣單車天使協會」FB/IG粉絲專頁。

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