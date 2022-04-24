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女童為何消失？ 橫向聯繫卡關 兒少保護難發揮

記者洪敬浤、陳秋雲／台中24日電
兒福聯盟表示，受限機關本位主義，跨部門、跨縣市橫向聯繫卡關，加上人力不夠，無法發揮對高風險兒少的保護。圖為示意圖。（記者許正宏／攝影）
兒福聯盟表示，受限機關本位主義，跨部門、跨縣市橫向聯繫卡關，加上人力不夠，無法發揮對高風險兒少的保護。圖為示意圖。（記者許正宏／攝影）

台灣雖有強制入學機制，兒童及少年福利與權益保障法也明定相關通報流程，但實際執行面不夠積極，仍有孩子漏接，生死無人知，監察院去年底才糾正教育部與地方政府。兒福聯盟表示，受限機關本位主義，跨部門、跨縣市橫向聯繫卡關，加上人力不夠，就無法發揮對高風險兒少的保護。

資深國小校長表示，家長刻意隱瞞孩子行蹤或死亡，里長家訪時不疑有他，往往導致悲劇發生，應建立追蹤機制，並複查家長說法；例如戶政系統與學校應有電腦連線，家長應出示學生證或相關入學證明。不過，實務界認為，公家機關人力有限，實務執行上常會打折扣。

監察院調查金門一家4名兒少，長達11年未上學，去年11月糾正教育部與金門縣政府。調查發現，縣府9年前起，就多次發現4名子女未完成法定預防接種，卻未積極介入，跨局處也未動起來，有明顯重大疏失。

台灣六歲以上孩童屆齡未入學，有強制入學機制，至於六歲以下，兒福法規定，相關業務人員知悉六歲以下兒童未依規定辦理出生登記、預防接種或有其他不利處境，應通報各地主管機關。不過，實際執行層面常流於形式。

兒盟政策中心主任李宏文說，學齡前兒童尤其三歲以下幼兒，是重大兒虐的高危險族群，兒少法雖有相關通報機制，執行面常出現落差，以致重大兒虐案時有所聞。

新生兒若未辦出生登記、未按照時間打疫苗，或健保費有欠費紀錄等，依法都有追蹤機制，但李宏文說，受限縣市政府人力，加上家長刻意隱瞞或機關本位主義因素，可能電話關切後就不了了之，也沒有重複確認，這些數字背後潛藏疑似兒虐案，卻未能及時發現。

李宏文說，跨行政區、跨縣市通報也常漏接，例如台北市10年前曾發生8歲女童疑似餓死案，雲林則有家長虐殺3幼子，還以弟妹頂替，當事人都因跨行政區或跨縣市搬遷，相關通報未落實，導致悲劇一再發生。

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