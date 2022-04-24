蘇貞昌喊話台鐵：別和衣食父母作對 工會嗆：是爭取安全

行政院長蘇貞昌要求台鐵員工呼應社會改革要求，不要和衣食父母作對。（記者江良誠／攝影）

台鐵 工會發起五一勞動節 不加班，交通部要大家改搭「類火車」，引起社會議論，行政院長蘇貞昌昨說，台鐵百年需要改革，才能迎來新時代的要求，他呼籲台鐵員工「放開心胸，迎向改革」，勿與自己的衣食父母作對。對此，台鐵工會表示，台鐵員工不是在作對，是在幫衣食父母爭取安全，爭取台鐵應有的改革。

蘇貞昌昨到南投參加中興新村省政資料館重新啟用，他說，台鐵百年來為台灣的公眾運輸、旅客服務做到很好的成績，不過，最近連續發生的重大車禍 ，受難家屬的痛苦呼籲，整個社會的期待，台鐵已經不能再僵化下去，非改革、非公司化，不能進行相對應的措施，符合社會的期待。

蘇貞昌說，政府已提出承諾和保證，台鐵員工福利、薪資既有權利不受影響，也請員工放開心胸，迎向改革，贏回台鐵往年的榮譽，讓員工走路有風，而非與自己的衣食父母、台鐵乘客作對，造成他們的不方便，作為自己的訴求，這樣更不會獲得乘客諒解及社會支持。

因應台鐵員工五一勞動節不加班，台鐵明天將舉行交通應變演練，昨先兵推當天各地車站接駁計畫。台鐵局表示，昨天先討論在哪擺放引導標示，引導人員動線等，以台北車站為例，除了有部分工時人員外，還需要志工、警力協助。至於要動用多少引導人力，台鐵局表示，今天才會比較明朗。

台鐵工會強調，現在的公司化條例草案版本，完全看不到安全改革的部分，請政府講清楚安全改革機制在哪裡，而不是一再綁架人民，汙衊工會是為反對公司化而反對。

國民黨主席朱立倫昨天走訪台東，他說，「類火車」接駁疏運對花東民眾不公平，呼籲交通部拿出最大誠意，跟台鐵工會解決問題。