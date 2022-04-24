自製長槍打鳥加菜 泰籍移工反吃官司

泰國孟姓移工收入有限，拿廢鐵、木頭把柄自製長槍，想捕獵鳥隻來添加伙食，沒想到吃上槍砲罪官司。（記者曾健祐／翻攝）

台中泰國 籍孟姓移工為了想獵捕鳥隻替自己加菜，竟撿來廢鐵、不鏽鋼及木把手，在宿舍自行製成一把具殺傷力的土製長槍，於河堤狩獵時被警方逮捕送辦；法院考量孟男在泰國上有老、下有小，全靠他一人在台的工資維生，因情堪憫恕，減刑後依槍砲罪判處兩年六月徒刑。

檢警調查，孟男為方便獵捕鳥隻，私下拿廢鐵、不鏽鋼及土鏟等原料，在宿舍裡面自行改造槍枝，將拆下土鏟木製握把當作槍柄，再用鐵、不鏽鋼做成板機、槍管，再以取得的喜德丁火藥當動力。

2021年9月7日晚間，大甲分局巡邏大安區東西三路堤防道路，發現孟男正拿著土製長槍要獵捕鳥類，員警上前盤查扣押槍枝、鋼彈，土製長槍經鑑定具有殺傷力，檢方依違反槍砲罪起訴孟男，孟男對製造槍枝也坦承不諱。

法院審酌，孟男是泰國籍移工，在泰國仍有祖父、父母、妻子及三名小孩需要扶養，全仰賴他來台賺取工資維生，考量孟男是為了添加伙食，才會自製槍枝，顯然和其他危害社會行為不同，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

孟男辯護人主張，孟男應可以類推適用槍砲彈藥刀械管制條例中，有關原住民 自製獵槍狩獵部分；法院認為，槍砲條例第20條的規定，是考量原住民使用獵槍有其生活上需要，以法律制裁持有生活必需品的行為，因嚴重侵害原住民人權才訂定。

但在本案中，孟男是外籍移工，不是原住民，難認有何相同文化背景考量，無類推適用之理；審酌孟男製造槍枝仍對社會治安有一定危害，但考量犯後自白及家境等情狀，依犯非法製造可發射金屬具殺傷力之槍枝罪，判刑兩年六月，併科罰金台幣2萬元（約684美元）。