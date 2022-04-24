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騎酷炫改裝車上路 阿公載阿嬤「圓青春夢」吃罰單

記者林昭彰／新北市24日電
新北市淡水街頭日前出現一輛造型特殊的改裝機車，外型因具有未來科技感，引發網友熱議，機車因跨越雙黃線違規迴轉吃上紅單。（取材自臉書）
新北市淡水街頭日前出現一輛造型特殊的改裝機車，外型因具有未來科技感，引發網友熱議，機車因跨越雙黃線違規迴轉吃上紅單。（取材自臉書）

新北市淡水街頭日前出現一輛造型特殊的改裝機車，被民眾拍照上傳臉書社團，引發正反兩面熱議，有網友覺得酷炫拉風，也有人認為現行法規就是不允許私自改造車體。警方表示將開罰違規迴轉，另函請監理機關驗車。

網友在臉書社團「重機車友 各區路況 天氣回報中心」分享照片，指本月21日下午5點多，在淡水路上發現這輛改裝車，還形容「我不管什麼雙黃線，我只想知道這是什麼車？」

貼文引發熱議，有網友仔細分析，這輛機車有掛牌照、米黃色烤漆鈑金包覆且有車門和擋風罩、看似一對老夫妻駕駛，在馬路上與其他汽、機車併行，但被拍照時卻跨越雙黃線違規迴轉，意外吃上一張紅單。

不少網友認為，這對阿公阿嬤好帥、好酷，紛紛留言稱「很有未來科技感欸，上面兩位不會是外星人吧」、「阿公阿嬤圓青春的夢」、「甜蜜老騎士」，有人還發現很像「小小兵玩具車」；也有很多人認為私自變造車體不合法。

淡水警分局指出，道路交通管理處罰條例規定不得擅自變更車體，員警若在路上發現都會主動稽查，此例被公開於社群媒體，警方基於職責須處理，將依車籍資料聯繫車主，雙黃線違規迴轉的部分開罰600元以上1800元台幣(約61美元) 以下罰鍰，變造車體部分函請監理機關檢驗。

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