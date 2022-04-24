硬上前女友閨密...2歲童在旁 色狼判3年8月

桃園市何姓男子硬上前女友的朋友，案發後反控兩人設局仙人跳，但法院仍依強制性交罪判有期徒刑3年8月。示意圖。（取材自Ingimage）

桃園市何姓男子到前女友家拿東西，進門看到前女友的女性友人及她2歲兒子在家，色心大起後性侵 得逞，事後雙方講定3萬元（台幣，下同，約1027美元）和解，但他質疑是仙人跳反悔並神隱，因而挨告；法院審酌女子事後曾一度割腕，出庭時忍不住哭泣，且案發時無人立即破門蒐證、要求巨額賠償，排除是仙人跳，依強制性交罪判何男有期徒刑3年8月，可上訴。

檢警調查，何男2020年2月21日晚上6時許前往楊梅區前女友小美（化名）家，自行拿鑰匙開門入內，見當時屋內只有小美友人小真（化名）及她2歲兒子，竟認有機可趁，將她強行抱住並壓制在床上，不顧小真推拒、閃躲及口頭拒絕，強行撫胸部並脫她褲子，性侵得逞。

小美出庭時證稱，事發當晚小真透過電話告訴自己被強姦，稱「下體很痛」，見面時她看起來也很難受，並要求3萬元和解；何男因已有未婚妻、不願鬧大而同意，但他後來卻失蹤，小美便帶小真去報警驗傷。

何男則否認性侵，辯稱當天是到小美家拿工具，那天是小真主動發生關係，雖答應和解，但事後覺得被設局仙人跳；辯護人也質疑，性侵必有掙扎騷動，案發處隔音極差，小真若呼救會引人注意，但她案發後未先報警求助，而是先經小美打電話給被告，隔天才報案，與常情不符。

法院查，小真事發時有推、閃躲何男，也有口頭拒絕，且她案發後神情痛苦、事後曾割腕輕生，出庭時還哭泣，符合一般性侵受害人反應，考量她審理時還提及「想求救也不可能把兒子丟在那裡」，應是擔心幼子受害而未強烈求援；而若小美、小真設局仙人跳，案發時應於完事前破門蒐證，挾人數優勢逼何男認錯負責並賠償，因此可排除以合意性交設局對的可能性。

法院痛批，何男為滿足一己性慾，不顧小真抗拒性侵得逞，造成難以磨滅陰影及傷害，且全然否認犯行，未積極和解，犯後態度不佳，依強制性交罪判他有期徒刑3年8月。