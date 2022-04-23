綠人脈廣 江春男傳接公廣董座

中華文化總會副會長江春男，傳出將接任公廣集團董事長。（本報資料照片）

華視接連出包，公廣集團兼華視董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙請辭，引發議論。公廣董事、宏碁 集團創辦人施振榮接受本報系聯合報專訪時指出，他肯定陳郁秀、陳雅琳「雙辭」的負責表現，由於董總雙辭史無前例，預料馬上將召開臨時董事會。至於是否同意陳郁秀請辭？他說，董事會要不要接受還是一個問題，還要經過董事多數決討論。

陳郁秀、陳雅琳「雙辭」，傳出文化部對接任人選已有腹案，擬由中華文化總會副會長江春男接任公廣董座、前「蘋果日報」社長陳裕鑫接任華視總座。

台北中國時報報導，2020年公視董監事改選時，江春男因媒體及政治經歷豐富，盛傳是新任董座人選。如今又傳出江春男可能接任公廣董座，江春男說，完全不知道此傳聞，他都不知情。被指將接任華視總座的陳裕鑫也說，完全沒有這回事，子虛烏有，沒必要回應。

政壇人士說，江春男雖78歲，但綠營人脈豐厚，侄子江啟臣 是前國民黨 主席、重量立委，一旦接掌公廣，藍營多少得賣面子。

針對陳郁秀、陳雅琳請辭，公視及華視都表示：「一切將依據公視法規定，按董事會議召開程序辦理。」因現在公廣董事長空缺，董事們積極討論何時召開臨時董事會，據知最快下禮拜就召開臨時董事會。

施振榮說，第一次爆出誤植訊息，下午董事會還慰留陳雅琳，等到晚間再爆出同一天第二起誤植訊息，董事會下午開會時完全不知道，後來才知道又出紕漏，「有點太不像話」；第二度的9時34分誤植事件是後來才知道，等於董事會下午的討論已經改變，但「下面的人沒實際報告，上面的人要負責」，他肯定陳郁秀和陳雅琳都是負責任的人。