華視出包 董總雙辭 NCC主委陳耀祥不跟進？

NCC主委陳耀祥。（記者林俊良／攝影）

華視一天犯下兩次不可思議的錯誤。20日上午，先發出「新北市遭共軍 導彈擊中」、「總統發布緊急命令」等共軍襲台的假訊息；接著又打出「大屯火山爆發，岩漿滾滾而下」、「台北下起拳頭大的冰雹」的跑馬。身為公廣集團成員，華視接連用錯誤的戰爭和災難訊息來驚嚇百姓，證明公廣集團從決策、任命到管理都有極大問題。為此，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳連夜雙雙請辭，但主事的文化部和NCC皆難辭其咎，尤其NCC主委陳耀祥亦必須請辭下台。

表面上看，這些錯誤的跑馬訊息只是副控室技術人員的操作失當；實際上，電視新聞製播皆有固定流程，成立超過半世紀的華視還會發生這種低級錯誤，顯示該台內部失控已到難以想像的地步。當初，陳耀祥將中天電視台從52頻道拉下，並以「給公廣集團一個機會」為詞，強行為華視開路。誰料，華視的表現非僅不符合外界期待，更因主管人員仗著政府支持而行事乖張、偏離專業，屢屢引起非議。在政治掛帥的扭曲下，公營電視已形同執政黨獨攬的宣傳工具，也證明陳耀祥為華視護航完全是在開媒體倒車。

事件發生時，代總經理陳雅琳還在入境隔離中，基本上華視家裡「沒大人」。陳雅琳之所以出國，據稱是拿到僑委會台幣千萬元標案，前往美、德、法等國採訪駐外代表，協助大內宣。政府標案的「肥水」，基本上不落外人田。除了華視家裡「沒大人」，連公廣集團也因無法選出足額董事和經營團隊，以「延任暫代」的方式苟延了兩年多。在這種情況下，所有公廣集團的改革與發展均遭延宕，並持續悖離「公共」的精神，淪為綠營掌控的宣傳機器。

陳雅琳受命「代理」總經理職位，是因為前總經理莊豐嘉先批評雙十國慶是「幽靈國慶」，後在立院要求檢討華視虧損案時，又去電「恐嚇」在野黨立委，致遭撤換。莊豐嘉的莫大「官威」，是民進黨 政府一路圈養庇護 而變成的怪物，文化部與ＮＣＣ也有助長的「功勞」。莊豐嘉雖去職，華視沉痾依舊，「共軍導彈來襲」的脫軌演出，只是這家荒謬傳媒的必然發展罷了。

這次華視鬧出恐怖笑話，文化部還算知恥地連忙道歉；但始作俑者的NCC卻彷彿無關的路人般保持靜默，完全失去當初追殺中天的狠勁。最後，在媒體追問下，才後知後覺宣稱依《廣電法》「妨害公序良俗」，最重可罰200萬元（約6.8萬美元）。這樁驚動國安高層、連調查局都要查是否有「第五縱隊」介入的大案，NCC的遲鈍漠然，說明它早已由「獨立機構」淪為看臉色辦事的「官僚機構」，只要上級示意，犯再大的錯誤也能大事化小；反之則秋毫必較，重罰到底。這樣的NCC，還有什麼公信力主掌國家傳播政策？包括五易董事長且爭議不斷的鏡電視，市井議論紛紛，唯獨陳耀祥佯裝看不見問題，真是「目光獨到」？

陳郁秀和陳雅琳雙雙請辭，只是蔡政府的政治切割技法，使她們免於面對立院追究的尷尬。然而，就算陳耀祥臉皮再厚，要如何面對自己錯愛華視的私心，如何面對自己無脊椎的雙標作為？李永得也一樣，他是新聞人出身，也擔任過公視總經理，對公共電視精神理應知之甚詳；他卻屢屢介入公視法，想將公廣集團變成政府頭號傳媒，其自由思想何在？如果不能將「公共精神」還給公廣集團，卻又以政治黑手安排「綠友友」盤踞董監人事，那麼，公廣集團必將墜入綠媒集團萬劫不復的深淵。