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洩澎防部極機密 上士僅6萬元交保

記者林保光、張宏業╱綜合23日電
陸軍澎防部一名蔡姓上士涉嫌外洩「極機密」軍事作戰計畫資料，移送高雄高分檢後獲交保。(圖：本報系聯合報讀者提供)
陸軍澎防部一名蔡姓上士涉嫌外洩「極機密」軍事作戰計畫資料，移送高雄高分檢後獲交保。(圖：本報系聯合報讀者提供)

陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士為支付女友龐大開銷，向地下錢莊借錢後無法還債，竟將列為「極機密」的軍事作戰計畫資料，透過電腦傳輸洩給疑似大陸情治機關人員，藉以換取報酬清償債務；調查局國安站前天搜索蔡位於澎湖的營區辦公室及住處，高雄高分檢訊後昨依違反陸海空軍刑法等罪命蔡男6萬元(台幣，下同，約2000美元)交保。

據了解，調查局國安站除約談蔡男外，也同步約談蔡男女友到案查證，釐清蔡男交付軍機的對象是何人，但女子證稱，對蔡男出賣消息一事毫不知情，訊後請回。

空軍前少校郝志雄出賣空軍E-2K空中預警機等軍事機密給大陸，最高法院認定，郝志雄洩漏軍事機密給大陸四次，獲取21萬元報酬，嚴重危害國家安全，2015年依貪汙、洩漏國家機密、交付軍事機密、軍人違背職務等4罪，重判郝志雄20年徒刑，此案還被國防部作為保密防諜負面教材。

當年偵辦郝志雄洩密案的就是高雄高分檢，但此次蔡男出賣軍事機密案，經調查局長期監控蒐證，發現確有盜賣軍機換取個人私利，檢方未考量尚有共犯（交付對象）未到案，僅憑蔡男態度配合，就命其6萬元交保，連聲押動作都沒有，引發法界議論，質疑重大洩密事件，同一檢察署為何有不同偵辦標準。

檢調追查，蔡男任職澎防部期間，因要支付女友買名牌等奢華開銷，上網被網路軍人貸款廣告誘惑，遭一名身分不明的男子誘導，要他提供軍事機密以換取酬金。

蔡男從2020年起，多次違規攜帶電子設備進入營區，刺探、收集不屬於業務職掌的國軍文書檔案，存在個人電腦，其中包含機密等級為「極機密」作戰計畫資料，透過電腦傳輸等方式，將機敏資料交給疑有共軍身分的人士掌握運用，對方再將款項匯入蔡男指定的人頭帳戶。

澎防部接獲舉發後，先呈報國防部軍事安全總隊偵測清查，再交由調查局國安站立案蒐證，國安站前天搜索查扣蔡男的手機、電腦等相關電訊物品，目前正還原過濾電磁傳輸紀錄，全案依陸海空軍刑法、國家機密保護法及國家安全法等罪擴大偵辦。

為防止共諜滲透，行政院去年通過陸海空軍刑法第20條修正草案，增訂現役軍人洩密刑責，若洩密給外國政府、大陸地區人民，最高可處12年徒刑；若涉及「絕對機密」者加重其刑至二分之一，最高可處18年徒刑；若洩密給敵人，最重處無期徒刑，戰時甚至可判死刑，草案尚未審查通過。

國防部 貸款 共軍

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