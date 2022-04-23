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黑白集／火車停擺 公路塞爆 政府很「類」 民眾很「累」

黑白集
台鐵火車開不出來，改拉遊覽車在火車站停靠，被政府稱為「類火車」。(記者林俊良／攝影)
台鐵火車開不出來，改拉遊覽車在火車站停靠，被政府稱為「類火車」。(記者林俊良／攝影)

台鐵工會不滿政府的公司化改革方案，發動五一勞動節集體休假不加班，當天僅剩一名司機員上班，台鐵等於停駛。但交通部長王國材老神在在，稱會推出高鐵、國道客運加班車，花東會推「類火車」，利用遊覽車沿台九線接駁，「保證一定有車搭」。

政府是「類上癮」嗎？前不久指揮中心要在基隆進行「類普篩」，市長林右昌覺得不妥，改稱「全民防疫愛心篩檢」；現在，王國材還在大剌剌推「類火車」。好笑的是，火車開不出來，改拉遊覽車在火車站停靠，完全不同的交通工具，到底在「類」什麼？

蔡政府的長項是大內宣，無論什麼災難或缺陷都能用言語粉飾太平。因此，染疫人數失真，就用「校正回歸」修飾；防疫太緊又不想降級，就來個「微解封」；無法清零又不能放棄，便自稱「新台灣模式」；拒絕普篩又被迫要做，只好「類普篩」；分明鐵路停止運轉，還用巴士來「類火車」。官員敢說，百姓都不敢相信。

最扯的是，同樣過五一勞動節，鐵路勞工要合法休假，王國材憑什麼要求客運司機加班去填補運輸空檔？這樣，不算「類剝削」嗎？政府不針對問題尋求解決，卻只圖用短期策略度過危機，又是什麼治國邏輯？

你很「類」，我很「累」。火車停擺，大家都自己開車上路，公路不塞爆才怪！

台鐵 防疫 勞動節

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