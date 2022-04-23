台鐵五一不加班 類火車應變 高鐵、客運、小巴補缺口

台鐵五一不加班，交部將調派遊覽車接駁。(記者林俊良／攝影)

台灣鐵路工會發動「五一勞動節 不加班」行動，估將衝擊35.8萬人次。交通部昨天公布應變計畫，除協調高鐵、客運外，還將出動以遊覽車為主的「類火車」，以及租賃車、9人座小巴補足運能缺口。以台北至台東為例，搭乘普悠瑪約4小時左右可以抵達，搭乘「類火車」雖便宜200多元，但就算不塞車也要7小時才能抵達。

交通部長王國材昨天再度致歉。他表示台鐵 的組織改革「始作俑者就是我」，尊重台鐵同仁不加班的選擇，但交通部要負擔不加班的責任。這次端出應變計畫，心情不是很好，等於是把台鐵客人送去坐客運、高鐵，請工會注意「這是流失客人」。

台鐵工會理事長陳世杰則反嗆，既然交通部做好疏運計畫，不就是「祝福我們五一勞動節快樂」？可以不上班了。

台鐵表示，目前訂票數仍有1萬3293張，其中東部幹線和南迴線有5000張，預估五一運能缺口有35.8萬人次。

交通部表示，目前城際部分，將利用高鐵及國道客運，區域運輸以一般公路客運、市區客運及都會捷運 系統替代，另開10條類火車臨時客運路線。區域小站則以租賃9人座、租賃車協助。

公路總局長陳文瑞說，類火車是調派遊覽車支援，有直達車、區間車兩種模式，依照台鐵班表發車，全台共10條路線，其中西部4條、東部3條、南迴線3條。共開594班次，預計提供2萬3760個座位。

若以台北至台東為例，搭乘普悠瑪票價783元，約4小時至4小時20分抵達；若改搭類火車，得先從台北搭客運至花蓮（成人票價320元），再從花蓮轉乘至台東，區間快車試算計價為220元，總票價為540元，若持電子票證可以便宜20元，不過車程至少要7個小時才抵達。

交通部次長陳彥伯表示，類火車已竭盡可能提供相近的旅行時間，但運具不同，確實無法類比，針對這個差距要先說抱歉。

消基會交通委員會召集人李克聰說，除非逼不得已，盡量選擇搭乘高鐵、客運；類火車看來不是個好方法，搭車、等候時間可能過長，會讓當天行程有很大的變數，必須做好心理準備。