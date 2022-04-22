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光腳女伸臭腳 逼司機聞「香不香」被載去派出所

記者曾健祐／台中22日電
楊女（右）將腳伸到李姓司機靠近臉部問他「香不香」。(取材自臉書)
楊女（右）將腳伸到李姓司機靠近臉部問他「香不香」。(取材自臉書)

臉書粉絲專頁「Tesla model3 多元計程車」傳出一段車內畫面，台中李姓司機日前載一名楊姓女乘客時，因楊女光腳踩椅背雙方起口角，楊情緒激動稱「我家開醫院」、「黑白兩道都很熟」，更直接將腳伸到李臉上逼他聞，李忍無可忍開到派出所，預計將對楊提告。

根據車內影片，李男見楊女腳踩椅背，先是詢問她「腳有乾淨嗎？」「等下還有下一個客人」，示意要她放下腳，但楊女先是小聲說「我人不舒服」，隨即又激動用台語稱「你是在跟我嗆聲？」「你對一個女生也太沒禮貌了吧！」「客人怎麼坐是客人的事啦」。

雙方爭執不休，楊女口出三字經，又稱車內才髒，並表示「我家開醫院的啦」，隨後直接把腳伸到李男接近臉部地方，還不斷搖晃問他「你看乾不乾淨啊？」、「香不香？」李馬上制止要她把腳放下，楊卻繼續說「黑白兩道我都熟」。

楊還說：「你今天毀掉一個人的情緒，知道造了多少業障嗎？」並指控李男害她受到創傷已經犯了罪，又直言司機長相猥褻、長得很可怕，甚至連續問了好幾次：「你的龜頭乾淨嗎？」就連有沒有打第三劑疫苗、有沒有逃漏稅都連珠炮不斷逼問。

台中市第六分局表示，警方已留下李男、楊女雙方資料，因李當時趕時間先離開未完成報案，會再通知他到所內完成受理，視李是否提告並通知楊女到案，再依相關規定移送。

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