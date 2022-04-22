政院拍板2024年徵碳費 環團批本末倒置

今天是世界地球日，行政院會昨通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，並改名為「氣候變遷 因應法」，將2050年淨零排放入法。同時建立碳定價機制，採分階段徵收、先大後小，預計2024年起開徵碳費，全案將送立法院審議。

環保團體批評，政院版草案將降低排放源對外部成本內部化的責任，如此一來，台灣減碳 全靠自願行動，一次減碳可享多重優惠，完全是本末倒置，也將導致台灣2050年淨零之路遙遙無期。

此外，2050淨零碳排雖入法，但2030年減碳目標檢討仍無著落，外界要求政府提更具體方案。

環保署去年公告修正草案，國發會也在今年3月公布台灣「2050淨零排放路徑」，行政院昨提出院版修法草案，五大重點包括2050淨零排放目標入法、提升減碳治理層級、穩健實施碳定價、建置碳盤查法規與系統、訂定效能標準。行政院長蘇貞昌表示，這是完備氣候法治的第一步，也兼具指標性與實質性意義。

碳費徵收方面，環保署副署長蔡鴻德表示，碳費徵收預計下半年啟動徵詢企業與民間意見，將由大到小分階段徵收。目前盤點出首波徵收碳費企業287家；另外，企業若提出自主管理計畫，可適用優惠費率。

針對環團質疑母法未設碳費「地板」、提供優惠費率是對企業「大放送」。環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，費率訂定因素多，將於子法中溝通訂定；至於優惠，她指出，碳定價本來就是希望加速產業減碳力道與國家目標相符，才會藉此誘因，促使產業加速減碳。