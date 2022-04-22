台鐵公司化草案過初審 工會5/1不撤休

台鐵公司化爭議，交通部長王國材坦言，不可能和工會達成共識。(記者陳正興／攝影)

台鐵 公司化草案爭議不斷，勞動節 即將依法休假的台鐵企業工會訴求撤案先溝通，但立法院交通委員會昨仍在爭論中初審通過「國營台鐵公司設置條例草案」，七條依政院版通過、七條保留、九條修正通過，工會最在意的短期債務清償、員工福利等條文全保留，交委會最後決議將審查報告提立法院會討論，討論前須交黨團協商。

台鐵公司化草案因未撤案與工會溝通，台鐵企業工會表態勞動節合法休假將持續進行。據了解，在工會強力動員下，加上草案昨初審通過激化員工不滿，台鐵局原預估5月1日有45名司機員出勤，但到昨天僅剩1人，當天台鐵恐幾乎完全停駛。台鐵也證實，仍在溝通中，會努力到最後一刻。

昨交委會審議前，多名立委要求交通部應要和工會再協商。但交通部長王國材受訪坦言，「不可能」和工會達成共識，2003年時就嘗試過了，當時談了三年就是沒共識。

台鐵企工理事長陳世杰回應，工會要求有共識後再送審，但交通部置之不理，昨照樣審查已違互信，法條保留有什麼用，最後還是會通過，這種態勢已不會撤回勞動節合法休假行動。

行政院發言人羅秉成則對台鐵改革造成交通不便表示歉意，但也強調公司化推動態度是堅定的、節奏也堅決，「改革不會回頭、也不會撤回」，還說「有些時候，不痛不能改革」，成本和代價一定存在。

針對工會日前不滿母法未將安全納入，交通部昨提折衷草案納入，明訂台鐵公司對營運安全具關聯核心業務，應確實依相關法令執行，獲共識通過。

而短期債務清償部分，交通部雖也提折衷版，指交通部設立的償債基金，基金來源包括資產開發收益、基金利息、人民或團體捐助、政府循預算 程序撥款及其他收入，不再只以台鐵資產開發作為償債基金來源，但朝野意見不一被保留。