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遭逼債談判破局 士官開槍轟債主頭

記者翁至成／新北22日電
陸軍航特部吳姓士官疑因債務開槍行凶，犯案後跑到新店山區，被警方找到時醉倒在地呼呼大睡。(記者翁至成／翻攝)
陸軍航特部吳姓士官疑因債務開槍行凶，犯案後跑到新店山區，被警方找到時醉倒在地呼呼大睡。(記者翁至成／翻攝)

陸軍航空特戰指揮部29歲吳姓士官，向從事放款鄭姓男子借20萬元台幣，疑因利息問題談不攏相約昨凌晨談判，吳涉持改造手槍朝鄭後腦開兩槍，再開著鄭男轎車載往新北市永和福和橋下停車場棄車丟包；警方接獲家屬報案失聯，案發約12小時後找到中彈垂危鄭男，循線逮捕吳男。吳落網時醉倒山區，坦承犯案，稱原本「要自殺」，警方懷疑他預謀行凶，依殺人、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，吳姓男子是「天龍部隊」志願役中士班長，從軍約九年，疑因急需資金投資，得知25歲被害人鄭姓男子在外放款，日前向鄭借了20萬元；吳稱因還款和利息問題和鄭起糾紛，雙方約昨天凌晨談判。

鄭姓男子開車前往，吳男進入轎車後座，雙方講沒幾句話，吳直接掏出預藏的金牛座改造手槍，朝鄭後腦連開兩槍；鄭當場中彈趴在駕駛座。

吳男說，開槍後「以為對方死掉了」，將被害人移到後座踏板，自己開車載著「屍體」逃離現場，最後將鄭男「連人帶車」遺棄後逃逸。

警方接獲鄭男家屬報案協尋，昨天下午找到鄭男轎車，將生命垂危鄭男送醫。再查出吳姓士官涉案，三小時後在新店山區逮捕到案。

吳落網時倒在山區地上，被警方叫醒；他說自己返家躲藏一夜後「決定跳新店溪輕生」，抵達後依計畫喝酒壯膽，不知為什麼會睡著。隨後帶警方回案發附近垃圾筒，找到軍用水壺袋包裹的凶槍和五發子彈。

由於吳預藏槍械且從後開槍，警方懷疑他預謀犯案，報檢察官依殺人罪嫌偵辦。

投資 檢察官

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