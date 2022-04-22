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色老翁硬上孫子13歲嫩女友 還拿裸照撒在少女家門口

記者林孟潔／台北22日電
桃園市郭姓老翁因就讀國中的孫子和一名13歲少女交往，便從孫子手機中取得少女裸照，威脅少女帶到汽車旅館性侵得逞。(示意圖／ingimage)
桃園市郭姓老翁因就讀國中的孫子和一名13歲少女交往，便從孫子手機中取得少女裸照，威脅少女帶到汽車旅館性侵得逞。(示意圖／ingimage)

桃園市郭姓老翁因就讀國中的孫子和一名13歲少女交往，便從孫子手機中取得少女裸照，威脅少女帶到汽車旅館性侵得逞，之後郭想再約少女卻拒絕而惱羞成怒，二度將裸照洗成照片到少女住處附近亂撒、張貼，法院痛斥郭嚴重侵害少女名譽、身心發展，一審依強制性交等罪判刑8年4月，二審改判7年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

郭透過孫子手機拿到少女裸露胸部、下體的照片，便存在自己的手機中，他2020年6月至8月間以此向少女恐嚇，表示若不和他性交就要散布裸照，少女擔心受怕只好赴約，被郭帶到汽車旅館硬上得逞。

郭食髓知味，同年9月又打算再度威脅，但少女藉故推辭沒有出面，郭惱羞成怒，分別在9月15日、18日兩度把少女裸照拿到照相館洗成15張照片，再到少女住處張貼給人看，後來少女家屬撿到裸照驚覺異狀，一問之下少女才痛哭吐露實情。

郭翁在警詢、偵查及審理時均坦承不諱，被害人、家屬也指證歷歷，扣案裸照等佐證，少女也提出她被郭威脅的對話，另有汽車旅館消費紀錄、監視器畫面。

一審認為，郭翁不顧少女未滿14歲，竟以散布裸照方式威脅情強制性交，並用同方式兩度逼迫，對少女名譽、日後人格發展侵害甚大，缺乏保護少年正常成長權益意識，考量他犯後坦承、和家屬達成調解等，依對未滿14歲少女犯強制性交、散布少年猥褻行為照片罪等判8年，另強制未遂罪判刑4月。

案件上訴，二審認為，郭犯案時年紀超過60歲，社會經驗豐富，卻不顧少女未滿14歲，以散布裸照方式脅迫少女發生性關係，又散布少女猥褻照片，影響人格尊嚴、名譽及日後人格發展，危害社會善良風俗。

二審考量郭坦承犯行，且和少女及少女父親達成和解，並已履行部分損害，犯後態度良好，改判7年8月徒刑。最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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