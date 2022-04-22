黑白集／共軍襲台「這不是演習」 幾人能面不改色

華視新聞台日前跑馬燈因工作人員作業設定錯誤，而誤播「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，引發風波。（本報資料照片）

批踢踢上老是有人問卦：阿共如果真的打來，怎麼辦？通常的回應是：它吠了幾十年了，有打過嗎？但「阿共來了」竟一夕成真，民眾赫然在華視新聞上看到快訊：「新北市遭共軍 導彈擊中！」大家驚惶中不免想著：這是當初層峰欽點的華視耶，假不了吧？

一些老川粉恐怕還暗自讚嘆：川普大帝真神啊，俄羅斯一開打，他老哥就預言下一個是台灣！現在不僅台北港被炸，板橋車站也被放爆裂物，一則一則跑馬燈，難道是馬立波的台灣版？

連國安局長都信了，親自打電話給華視高層。不知他打前，腦中是否閃過即刻啟動「反斬首」的念頭？當然，一切都是虛驚一場。實情是：華視配合消防局的防災演練，字幕被誤觸，直接on上畫面。接下來，馬上轉回熟悉的日常：口水究責。

這次烏龍堪比四年前夏威夷 的核攻擊警報，通報的最後一句「這不是演習」，讓所有夏威夷人都當真，只能坐等末日。台灣可就老練得多，前年共機飛過海峽中線，大家一陣痛罵就算了；如今華視弄了個超大烏龍，究竟多少人被嚇著也是個問號。

烏克蘭 被炸成焦土，台灣都能覺得它勝利在望，阿Ｑ心態令人讚嘆。這款症頭，全拜綠營長久灌輸美軍馳援論所賜，但驕狂的表面只是恐懼的虛飾，這次烏龍若加一句「這不是演習」，面不改色的能有幾個？