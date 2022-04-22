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華視誤報共軍襲台 董事長陳郁秀、總經理陳雅琳雙請辭

記者葉君遠／台北22日電
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳22日凌晨請辭。（本報資料照片）
華視董事長陳郁秀（左）、代總經理陳雅琳22日凌晨請辭。（本報資料照片）

華視新聞出包事件不斷擴大，今天凌晨突然發出新聞稿，董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳同時請辭。

華視新聞稿表示：「針對近日所引發的新聞事件，造成民眾觀感不佳，在此向全國觀眾再次致上最深歉意。華視將重新徹查事件始末，若有涉入之同仁將嚴懲不貸，以儆效尤。另，為表示負責，陳郁秀董事長將辭去公廣集團（公視、華視）董事長之職；陳雅琳則辭去代理總經理職務。希望藉由此次事件，華視能自省、轉變，竭盡所能達成公廣集團所肩負的公共任務。」

其實公廣集團昨天下午才剛剛召開董事會，期間陳雅琳向董事會提到要辭代總經理，不過董事長陳郁秀當場慰留，其他董事也都附議，沒想到今凌晨突然出現大轉折，兩人同時請辭。

國民黨立委李貴敏批評，這次重大疏失華視高層不用負責？一般電視台無心報導錯誤已遭國家通訊傳播委員會（NCC）重罰，「如果是中天，只怕已遭停播、撤照」。

華視昨緊急召開自律委員會，共懲處導播、編輯、晨間新聞製作人、直屬長官、製播部經理及陳雅琳等共八人，其中最重懲處為記大過。但因陳雅琳昨被慰留代理總經理一職，處分只到七名員工，陳雅琳部分到董事會結束前沒有人再議。

國民黨立法院教育委員會召委林奕華爆料，陳雅琳擔任華視代總經理後，利用華視標到僑委會1000萬元台幣（約34萬美元）媒體採購案，去美國與法國獨家專訪駐美代表蕭美琴與駐法代表吳志中，質疑有挪用公款之嫌。國民黨立委蔣萬安說，目前有相關規定可約束類似行為，立法院與主管機關應了解陳雅琳的行為有沒有違法。

李貴敏批評，NCC不惜背上打壓、箝制新聞、言論自由罵名也要把中天新聞台撤照關台，卻對華視離譜管理亂象視而不見、護航到底，又是雙標；華視前總經理剛因威脅國民黨團預算提案、內部管理不當，遭撤換下台，NCC也未本於監管職責提出任何規範，要求華視反省改正，如今冰凍三尺非一日之寒，也難怪華視這一次又踩紅線，缺失也跟著不斷升級。

蔣萬安也說，媒體是訊息的傳遞者，應該要非常謹慎，前天跑馬燈出包情形已造成民眾恐慌，華視應徹底檢討找出錯誤環節，給國人清楚的交代。

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