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台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

張忠謀說美國製造晶片成本 比台灣貴5成 分析師同意

記者楊伶雯／台北報導
張忠謀。（中央社）
張忠謀。（中央社）

台積電創辦人張忠謀在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國提高國內晶片產量是昂貴、浪費、徒勞無功之舉，同時指出，在美國製造晶片的成本比台灣貴50%；知名半導體產業分析師陸行之表示，「老實說我同意創辦人的看法，他已經說了第二次了」，「不知道是不是讓T公司(指台積電)可以有改變計劃的台階下來」。

張忠謀19日以來賓身分，在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國晶片製造業沒有擴張和成功所需要的人才庫，台灣人口眾多，是台積電晶圓製造成功不可或缺的條件，他強調，如果美國要發展成功的晶片製造業，美國需要解決人才短缺的問題，另外，「在比較成本上，在美國製造晶片的成本比台灣貴50%」。

針對張忠謀的看法，陸行之今（22）日最新臉書發文表示指出，先前也講過很多次了，T公司去美國設廠的原因，主要是之前認為可以拿補助降低一些成本才考慮去的，因此初期才規劃每月兩萬片5nm的迷你先進廠，但現在美國政府補助公文遲遲還沒下來，且以後要擴產不知道會不會還有補助？頭繼續洗下去，確實很難為。

陸行之說，有些在T公司負責搞5nm 生產及研發的朋友及朋友的小孩問可不可以參加外派美國廠，「我反問你同期的在台繼續搞 4nm、3nm、2nm、1.8nm，你在美國的疊代升級管道在哪裏？」。

陸行之認為，除了考量小孩教育，赴美移民，多些公司補助的機會外，還是要深思；另外，T公司的上下游供應鏈也在掙扎是否一起前往，「這裡請各位粉絲大大分享利弊得失，讓T公司的5nm赴美先鋒部隊參考參考」。

陸行之說，「其實有點感覺這些先鋒部隊像是Elon Musk 最近跟 TED 的面談提到去火星移民的百萬人口先遣部隊，當然去美國沒這麼危險啦」。

晶片 台積電 移民

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