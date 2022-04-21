台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電全力拓展新廠，需要努力找到足夠人力。 (路透)

台積電 為其美國亞利桑納州 新廠（Arizona Fab 21）在台招募人力，美國科技資訊網站Tom's Hardware轉述相關報導，對於應徵最重要的條件似乎是流利的職場英語能力這點，感到十分有趣。

Tom's Hardware的報導說，他們的讀者可能會覺得奇怪，為何這種幾乎不要求特定工作技能或經驗的基層技術員職位，台積電不在美國當地雇用？

該報導作者表示，在了解台積電在美國刊登的徵人廣告後，就會發現其中一個要求，讓許多美國人興趣缺缺。因為台積電說，錄取者必須到台灣受訓6到12個月。一些需要工程學位的職缺也要到台灣做長時間的訓練，美國人看到這類要求，就覺得費力麻煩。

主要科技公司一直都有不容易留住人才的問題，Tom's Hardware的這篇報導認為，台積電的生產拓展計畫雄心萬丈，這麼多職缺要找到適合的人、留住人，會是被人力市場緊縮衝擊得最厲害的廠商之一。

台積電的對手，總部在美國的英特爾（Intel）成立了一個數十億美元的基金，用來留住人才和吸引最佳人力投效。英特爾計劃撥給員工價值24億美元的現金和股票 ，獎勵傑出表現和願意留任。這筆錢如果是平均分給所有員工的話，每個人可拿到2.1萬美元。