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華視假新聞連發惹民慌 陳雅琳90天下台成最短命總經理

記者葉君遠／即時報導
陳雅琳深夜請辭。(本報資料照片)
陳雅琳深夜請辭。(本報資料照片)

華視近年來風波不斷，尤其是總經理一職，4年前郭建宏被董事會以7大罪狀拔官時，總經理一職才坐兩年。後來莊豐嘉上任，今年2月在立院跟立委槓上，為了幾句情緒化的發言丟官，新聞台台長陳雅琳臨危受命上台，人在隔離竟為了兩個導播出包請辭下台，她這個官，只坐了90天，還把董事長陳郁秀順便拉下馬。

電視生態中，華視總經理一職，幾乎是輪替最快的工作，而且多眨過於讚，其實，陳雅琳去年被延攬進華視當新聞台台長，屁股還沒坐熱，就因為莊豐嘉在立法院跟立委嗆「找媒體修理你們」而下台一事，一覺醒來就變成代總經理，她才到華視報到不久，新聞台的主業務甚至還沒摸熟，沒想到就要管全公司這麼大的業務。

老實說，就算一個很專業的人全心管華視也不定管的好，何況陳雅琳還要兼新聞台台長，每個人只有24小時，疫情又在爆發延燒，新聞台的重心不能放，而華視政務也不能不處理，對陳雅琳來說，蠟蠋根本不夠燒，沒想到這個月她還安排出差美法訪問，往返加上隔離就近月了，這差到底為何非去不可？搞到後來新聞台出包，她只能在隔離狀態下遠距指揮，一連串錯誤決定，又造成了一個任期短命的華視總經理。

華視會推出陳雅琳出來代總經理，而且就算出包，董事長陳郁秀也在第一時間全力慰留，其實這也突顯了一個問題，就是華視內部已無自己的人才了，如果有，早就出線，不會讓新聞台台長來「兼」這個工作，如今董事長、總經理都辭，華視又回到群龍無首的日常。

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