邀17歲男當裸體模特兒 他藉口「驗尺寸」性侵判4年　　

圖為台北地方法院。（記者王聖藜／攝影）

侯姓男子見17歲高中男生穿制服騎腳踏車，趨前請他當繪畫裸體模特兒，先帶高中生去廁所檢驗「尺寸」，再帶對方回家肛交；被害人向家人哭訴，由父親陪同報警。台北地方法院審理，認定侯犯行明確，判侯有期徒刑4年。可上訴。

2020年7月24日上午7時許，侯在台北市捷運 忠孝新生站與被害人搭訕，自稱是某藝校工作人員，被害人誤信，答應侯充當繪畫裸體模特兒，侯即先帶被害人到廁所查驗身材、生殖器等。

侯問被害人生殖器勃起時的長度、寬度有多少，還解釋與繪畫的比例有關係，接著要求少年手淫，再以手機 播放A片助興，對對方手淫、口交。

侯後來乾脆將被害人帶回住處，進一步要求肛交也得逞，侯犯案之後，被害人自行離開，隨後在父親的協助下報警，檢察官 偵辦，依強制性交等罪起訴侯。

法院開庭時，侯向法官辯稱，與男高中生發生性行為是在雙方合意狀況下而為，過程中對方也有配合，「否則難以進行」，堅詞否認犯罪，請法官判他無罪。

不過，合議庭調查卻認為，被害人獨處於陌生的環境中，不易或不敢反抗，其事後的情緒反應，可證加害人確實違反意願與被害人為性行為，候觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，應依法量刑、判決。