華視誤播陸攻台 藍促考量撤照 NCC：最高罰200萬

華視新聞20日因作業設定錯誤，誤播「新北市遭共軍導彈擊中」等跑馬燈，讓不少民眾嚇壞。（記者林澔一／攝影）

兩岸局勢緊張，華視新聞20日上午突然跑出「新北市遭共軍 導彈擊中」等快訊，雖緊急處理下架，已造成民眾恐慌。身兼華視代總經理的新聞台台長陳雅琳召開自律委員會，表示將向董事會自請處分，並在自律委員會要求下，親錄影片於晚間在主頻播出，向民眾道歉。NCC表示，依照法令，最高可處200萬元台幣（約6.8萬美元）罰鍰。

此事引發朝野痛批，行政院表示由獨立機關國家通訊傳播委員會（NCC）本於權責處理。NCC表示，內容處已帶隊前往華視行政檢查，會請華視自律委員會即刻開會討論改善措施，並請華視經營階層到會陳述意見，釐清案情後，會做出必要處置。

調查局台北市調查處約談一名導播與劉姓字幕人員到案，查證兩人供述與華視道歉聲明是否吻合；初步認定無產製或散布假訊息故意，訊後請回。

國民黨 立法院黨團砲轟華視失職，要求NCC嚴正查辦，考量是否撤銷華視執照，並要華視董事長、代總經理下台負責。

連民進黨 立委都抨擊華視引發民眾恐慌，讓公廣集團誠信大受打擊，要求NCC務必仔細調查公廣集團的內控機制，調查時也應納入國安考量，是否有「有心人士」配合中國大陸進行測試的可能。

華視20日晨間新聞開播，在播正常新聞下方，突然橫條跑馬出現「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」等快訊，讓民眾疑惑不已。

據了解，會犯這麼離譜的錯誤，起因於華視前一天配合新北市政府做防災演習，各種導彈攻擊、爆炸和地震的腳本都由新北市府設定，華視做成新聞後交給新北，讓市府演練若看到這樣的新聞畫面時該如何因應。

文化大學新聞暨傳播學院院長胡幼偉說，此事證明華視「守門人機制」出問題，「等著看NCC怎麼處理」。文化大學廣告系主任鈕則勳也說，NCC須有一定程度的表態，不管是要祭罰則，或提醒新聞倫理、要求內部管控流程等。