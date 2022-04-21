超時奴役漁工1死1中風 船東被訴

延繩釣船「大旺號」被控長期壓榨外籍漁工，綠色和平組織曾向漁業署申訴，美國也禁止停靠港口，返回高雄港後檢方介入偵辦。（圖：讀者提供）

台灣人經營、註冊萬那杜的延繩釣船「大旺號」，要求漁工超工時付出，不但連續下鉤作業32天，抵達漁場後每日平均作業20小時，剝削漁工薪資、暴力相向造成一名漁工客死他鄉，印尼 漁工為避免挨餓還被迫吃下豬肉。高雄地檢署調查兩年多，20日依違反人口販運防制法、妨害自由等罪嫌，起訴船東、船長、船公司員工等九人。

檢方指出，台灣遠洋漁業者大肆利用「境外聘僱」巧門，讓海上勞務剝削得以長驅直入。

綠色和平組織東南亞 分部2019年「海上奴役」、2021年「海上強迫勞動」調查報告，兩度揭露「大旺號」疑似涉嫌強迫勞動；漁業署收到第一份報告後，於2020年7月將資料移交高雄地檢署偵辦。

檢方調查，大旺號雖設籍萬那杜，實際由台籍蔡姓女子及林姓男子共同經營，蔡女聘林姓船長、梁姓大副上船，於2019年4月10日搭載20多名印尼、越南 、萬那杜籍船員自高雄旗津出海，赴南太平洋捕撈鮪魚。

林、梁等人為求高額漁獲，強迫漁工超時工，未達工作要求，即遭拳腳相向，船上伙食也未顧及印尼人宗教信仰，漁工為免挨餓只能背棄教義而食用豬肉。

2019年6月，一名印籍漁工下鉤作業不慎造成麻繩線打結，遭梁重打後腦後繼續作業，後來死在寢室。林、梁原要求繼續作業，因漁工不滿而不上工，林才將漁船靠泊斐濟，其中19人在斐濟辦理離職後下船。

隔年3月，大旺號又有一名漁工作業時受傷，林雖允許漁工休息，但沒多久又強迫上工，直到該漁工中風才獲得喘息機會。同年4月大旺號返台，漁工不滿待遇而想返回家鄉，因新冠疫情暫住船上。蔡姓女船東指示仲介業者謊報一名下船打求助電話的漁工外出未歸，這名漁工被移民署逮捕後，才透露遭船東、船長凌虐情事。高雄地檢署循線找到滯留台灣的大旺號漁工，揪出眾人犯行。

據查扣的漁獲資料及相關證物，多名漁工超時付出讓大旺號漁獲量較其他漁船平均多出105公噸，剝削薪資至少270萬餘元台幣（約9.23萬美元）。