法外「權宜船」案案血淚 廢除才能遏阻

大旺號船東是台灣人，船籍設在萬那杜，是俗稱的權宜船，國內法規管不到，設籍國也無力規範船上勞動情形。人權諮詢顧問、中研院兼任研究員蕭新煌表示，權宜船問題複雜如「三不管地帶」，有侵害人權疑慮，碰到問題往往找不到人追究責任，台灣有上百艘漁船是權宜船，這種奇怪產物應廢除，規定漁船設為台灣籍。

綠色和平台北辦公室海洋專案主任李于彤指出，2019年大旺號暴行被揭發後，船隻曾兩度回到台灣，但台灣因缺乏權宜船的管理和港口檢查制度而束手無策。

她說，台灣遠洋漁業有漁工同工不同酬、未享國際公約保障、無法管束漁船強迫勞動、漁船勞動訪查不完善及缺乏獎懲兼具手段等問題，權宜船長期鑽法律漏洞、規避法令規範，但「真的無法可管嗎？事實上在做與不做」。

綠色和平媒體與推廣經理陳瓊妤說，此案反映出台灣遠洋漁業問題及改革急迫性，綠色和平建議廢止境外聘僱法，所有漁工適用勞基法，還有緊縮投資 經營權宜船條件、落實港口檢查。

桃園群眾服務協會主任汪英達表示，台灣遠洋漁業存在權宜船、境外聘僱等問題，境外聘僱漁工不受台灣勞基法管轄，領取薪水僅基本工資 一半，保障較其他沿、近海漁工差了一大截，一點道理都沒有；若要改善勞權，重要就是取消境外聘僱，全面讓漁工回歸勞基法保障。

據了解，大旺號漁船剝削漁工事件爆發後，有四名漁工出庭作證，其中還有兩名目睹船長暴行的漁工留在台灣，希望幫死去的印尼 漁工討公道。